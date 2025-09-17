Pravda Správy Domáce Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi Samuel S. ostáva vo väzbe

Útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi Samuel S. ostáva vo väzbe

Samuel S., ktorý je obvinený z úkladnej vraždy počas januárového útoku nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, zostáva vo väzbe. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v utorok (16. 9.) nevyhovel jeho žiadosti o prepustenie, za ŠTS to uviedla Mária Horáková.

17.09.2025 10:25
Vyjadrenie obyvateľa k tragédii v Spišskej Starej Vsi
Video
Archívne video. / Zdroj: TV Pravda

„Sudca pre prípravné konanie ŠTS žiadosť obvineného S. S. o prepustenie z väzby na slobodu zamietol a väzbu obvineného nenahradil žiadnym z inštitútov nahradzujúcich väzbu,“ skonštatovala Horáková.

K tragédii na gymnáziu na Zamagurí došlo 16. januára, pri útoku študenta zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy.

