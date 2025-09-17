Šimkovičovú museli hospitalizovať, náhle sa jej zhoršil zdravotný stav

„Približne pred 25 minútami bola prepustená do domáceho liečenia,“ uviedol krátko pred začiatkom zasadnutia o 10.00 h. O podrobnostiach nehovoril, verí však, že ministerka sa čoskoro vráti do bežného pracovného režimu.
„Budeme komentovať iba to, že sa pani ministerka už cíti oveľa lepšie,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Demková.
V utorok médiá informovali, že ministerku museli v dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu previezť do nemocnice.Čítajte viac Šimkovičová „zmietla zo stola“ obvinenia o 200 zmiznutých ilustráciách: Aktivisti obviňujú riaditeľku. Ministerka ukazuje prstom na bývalé vedenie