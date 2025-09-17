Pravda Správy Domáce Šimkovičovú museli hospitalizovať, náhle sa jej zhoršil zdravotný stav

Ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) v stredu ráno prepustili do domácej liečby. Pred rokovaním vlády to uviedol štátny tajomník Ministerstva kultúry Tibor Bernaťák, ktorý ministerku na stredajšej schôdzi zastupuje.

17.09.2025 10:27
„Približne pred 25 minútami bola prepustená do domáceho liečenia,“ uviedol krátko pred začiatkom zasadnutia o 10.00 h. O podrobnostiach nehovoril, verí však, že ministerka sa čoskoro vráti do bežného pracovného režimu.

„Budeme komentovať iba to, že sa pani ministerka už cíti oveľa lepšie,“ uviedla riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Demková.

V utorok médiá informovali, že ministerku museli v dôsledku náhleho zhoršenia zdravotného stavu previezť do nemocnice.

