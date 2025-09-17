Policajní odborári žiadali pred parlamentom nárast platov, majú podporu opozície. Šutaj Eštok nerozumie, „čo predvádzajú“

„Pôvodne tu malo byť 30 ľudí a mali to byť predsedovia základných organizácií odborového zväzu polície. Ozvali sa nám však aj ďalšie zväzy v rámci konfederácie, takže som veľmi rád, že nie sme v tom sami. Som veľmi rád, že nás prišli podporiť,“ uviedol pre TASR pred začiatkom zhromaždenia predseda OZP v SR Peter Jakubík.
Ako predseda poukázal, štát má s policajnými odborármi dohodu, ktorú podpísal presne pred rokom, 17. septembra 2024. V nej policajtom sľúbil valorizáciu platov na rok 2026 o päť percent.
Jakubík podľa svojich slov rokoval s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas). Dohodli sa, že budú môcť v budúcnosti kolektívne vyjednávať. „Toto zhromaždenie bude v duchu, aby vláda počúvala ministra vnútra a ja budem rád, ak minister vnútra bude konečne ministrom vnútra. Nebude ministrom zdravotníctva, nebude ministrom školstva, ale že nás podporí aj v tomto boji za spravodlivé vyjednávanie,“ vyhlásil Jakubík.
Šutaj Eštok nerozumie
Minister Šutaj Eštok nerozumie tomu, čo teraz predvádzajú odbory. Minister sa tak vyjadril pred rokovaním vlády v súvislosti s dnešným zhromaždením odborov. Pripomenul, že kolektívne vyjednávanie prebieha na úrade vlády a kolektívne vyjadenávanie na rok 2025 sa neskončilo dohodou. „Nebola podpísaná kolektívna zmluva, na ktorú sa oni odvolávajú, kde mala byť nejaká valorizácia,“ podotkol Šutaj Eštok.Čítajte viac Vo viacerých mestách na Slovensku sa podvečer konali protesty proti konsolidácii
Podľa jeho názoru si treba uvedomiť, v akej situácii sme, a teda, že je tu konsolidácia verejných financií, a tá zasiahne všetkých, vrátane úradníkov jednotlivých ministerstiev, ktorí podľa jeho slov budú prepúšťaní. Policajtov, záchranárov a hasičov by ale postihnúť nemala. „Mrzí ma, že nový policajný odborársky predák bol u mňa ešte deň pred zhromaždením. Dohodli sme sa na jasnom postupe, na čo som mu dal prísľub. Napriek tomu zvolal ráno toto zhromaždenie, ktoré deklaruje on, že je na moju podporu, voči ministrovi financií, a že chcú vyvolať tlak na ministra financií. Ja si nemyslím, že minister financií potrebuje nejaký ďalší tlak,“ povedal pred rokovaním vlády minister vnútra médiám. Šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) podľa Šutaja Eštoka nevie vybrať náhodne niekde z poličky 50 miliónov eur. Ak tieto prostriedky chce nájsť, musí ich odniekiaľ vziať.Čítajte viac Kamenický „pozabudol“. Šéf policajných odborárov kritizuje časť konsolidácie: Ulice budú plné
Minister Šutaj Eštok pripomenul, že policajtom sa v priemere o 200 eur zvyšovali príspevky na bývanie, dodal, že vlani bolo vyplatených niekoľko odmien. „Zariadili sme pre skúsených policajtov stabilizačný príspevok päťtisíc eur, náborový príspevok pre nových policajtov päťtisíc eur,“ vymenoval. Šutaj Eštok zdôraznil, že s odborármi mal vždy dobré vzťahy, a bol by rád, ak by také aj ostali. „U mňa majú dvere otvorené. Treba sa baviť za rokovacím stolom. Ja nepotrebujem, aby na moju podporu robili nejaké protesty proti vláde, alebo proti ministrovi financií,“ prízvukoval.
Na margo toho, či sa chystá ešte vyrokovať nejaké prostriedky na zvyšovanie platov policajtov, sa minister vyjadril tak, že sa aj predsedu policajných odborov pýtal, „či sa postaví pred policajtov a povie, že budeme znižovať počty policajtov, len aby mali vyššie platy tí, ktorí sú tam v súčasnosti“. Opakovane zdôraznil, že policajtov či hasičov sa, na rozdiel od úradníkov, prepúšťanie nedotkne.
Majú podporu opozície
Opozičné politické strany podporujú zhromaždenie policajtov a hasičov pred budovou Národnej rady. Opozícia kritizuje ministra Šutaja Eštoka, že pri nástupe do funkcie sľuboval zlepšenie podmienok, namiesto toho má najnovší konsolidačný balíček priniesť zmrazenie valorizácie aj pre policajtov, hasičov či záchranárov. Poukazujú na dohodu s vládou o valorizácii platov. KDH vyzýva ministra vnútra, aby rokoval s ministrom Kamenickým.
„Táto valorizácia by mala byť rešpektovaná a mala by byť zohľadnená aj pre policajtov, hasičov, pretože to sú ľudia, ktorí zachraňujú a starajú sa o našu bezpečnosť,“ vyhlásil na tlačovej konferencii poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS). Očakával by, že budú žiadať aj odstúpenie ministra, ktorý nie je podľa Krúpu schopný plniť sľuby.
Exminister vnútra a poslanec Roman Mikulec (Slovensko, Za ľudí, KÚ) rozumie nespokojnosti policajtov, hasičov aj horských záchranárov. Poukázal na dohodu z roku 2024, podľa ktorej by sa mali platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe od roku 2026 valorizovať o päť percent, no v rámci konsolidácie by sa tak stať nemalo. „Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok hodil policajtov, hasičov a horských záchranárov cez palubu. Je to jednoznačné z toho, aký návrh konsolidácie prišiel do parlamentu,“ skonštatoval Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Myslí si, že keby Šutaj Eštok nevyhadzoval peniaze na predražené kšefty, nemusel by siahať na platy policajtov, hasičov ani horských záchranárov.Čítajte viac Odbory hovoria o cynizme, firmy o toxickom kokteile: vládny balík má ozdraviť financie, no ľudia zaplatia navyše stovky eur
Poslankyňa Andrea Turčanová (KDH) pripomenula, že policajti a hasiči dostanú reálne v mzdách ešte menej, ako majú dnes. „Nie že nedostanú sľúbenú valorizáciu, ale nedostanú ani odvody,“ pripomenula na tlačovej konferencii. Dodala, že aj dnes stále chýba vyše 3000 policajtov. „Vnútorná bezpečnosť štátu je niečo, s čím sa nedá hazardovať,“ zdôraznila.
Konsolidačný balíček je v parlamente. Poslanci v súčasnosti rokujú o tom, či sa zákon súvisiaci s konsolidáciou verejných financií bude preberať v skrátenom legislatívnom konaní. Priamo návrhu sa majú poslanci venovať až potom. Štát chce financie ušetriť okrem iného i zásadným znížením výdavkov na mzdy. Tie by sa až na výnimky nemali v budúcom roku valorizovať, znížiť sa má celková mzdová obálka na ministerstvách a ďalších úradoch.