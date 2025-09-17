Pravda Správy Domáce Progresívne Slovensko dostalo pokutu za to, že protiprávne prijalo drobné dary z ČR

Najsilnejšie slovenské opozičné hnutie Progresívne Slovensko dostalo pokutu 110 eur za to, že vlani protiprávne prijalo drobné dary od ľudí zo susedného Česka. Stranu potrestala štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, vyplýva zo zápisnice z jej rokovania z minulého týždňa. PS pochybenie priznalo a ohlásilo nápravu. Volebná komisia vyšetruje alebo pokutovala aj ďalšie slovenské strany v súvislosti s porušením pravidiel ich financovania.

„Išlo o tri dary spolu vo výške 55 eur. Naše procesy sme upravili tak, aby nám neunikli ani také nízke dary. Tieto dary sme vrátili hneď, ako sme na to boli upozornení, a pokutu samozrejme zaplatíme," napísalo Progresívne Slovensko.

Politické strany na Slovensku nesmú prijímať dary napríklad od ľudí, ktorí v krajine nemajú trvalý pobyt, a ani od právnických osôb so sídlom v zahraničí. Za porušenie tohto ustanovenia volebná komisia uloží stranám pokutu vo výške dvojnásobku daru.

Štátna volebná komisia začala aj konanie proti mestskej strane Team Bratislava primátora slovenskej metropoly Matúša Valla. Táto strana čelí vyšetrovaniu, že vlani prijala dar 8 000 eur od pražskej pobočky nadácie Friedricha Naumanna. Volebná komisia vedie konanie aj proti mimoparlamentnej strane Demokrati exministra obrany Jaroslava Naďa za to, že táto strana dostala dar 100 eur od jedného občianskeho združenia, čo je rovnako zakázané.

Vládna strana Hlas zase dostala pokutu 5000 eur za to, že včas nezverejnila na svojom webe informácie o vlaňajšej pôžičke od firmy sestry vtedajšieho šéfa Hlasu a terajšieho prezidenta Petra Pellegriniho. Pôžička 300.000 eur podľa médií slúžila na financovanie Pellegriniho prezidentskej kampane. Tlač predtým citovala súčasného šéfa Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, ktorý počiatočné zatajenie pôžičky obhajoval snahou zabrániť tomu, aby sa transakcia stala témou kampane pred vlaňajšou priamou voľbou hlavy štátu.

