Vláda na konferenciu o AI odklepla 800-tisíc eur, schválila aj nových brigádnych generálov

V Bratislave sa 23. až 26. novembra uskutoční BRATISLAVAI Forum, séria medzinárodných podujatí o budúcnosti umelej inteligencie a vzdelávania. Spája sa s 25. výročím vstupu Slovenska do OECD. Na organizačné a finančné zabezpečenie vláda vyčlení 817 628 eur. Vyplýva to zo schváleného návrhu, ktorý na stredajšie rokovanie vlády predložili minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas), minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer) a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

17.09.2025 12:06 , aktualizované: 12:14
Súčasťou fóra bude aj ôsme Globálne fórum o budúcnosti vzdelávania a zručností 2040 pod záštitou OECD. „Toto významné medzinárodné fórum sa zameria na dlhodobé globálne trendy vo vzdelávaní a vytvorí priestor na výmenu skúseností medzi vládnymi predstaviteľmi, odborníkmi z technologického sektora, medzinárodnými organizáciami a ďalšími kľúčovými aktérmi,“ priblížil predkladateľ.

Dôležitou časťou podujatí bude aj stretnutie ministrov školstva o budúcnosti umelej inteligencie vo vzdelávaní. Ďalším bodom programu je aj galavečer 25 rokov spolu – OECD a Slovensko, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Výdavky na zabezpečenie podujatí budú hradené z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rok 2025. Celkové náklady vo výške 817 628 eur sa rozdelia medzi rezort školstva (577 912 eur), zahraničných vecí (121 716 eur) a kultúry (118 000 eur).

