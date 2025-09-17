Vláda na konferenciu o AI odklepla 800-tisíc eur, schválila aj nových brigádnych generálov

Súčasťou fóra bude aj ôsme Globálne fórum o budúcnosti vzdelávania a zručností 2040 pod záštitou OECD. „Toto významné medzinárodné fórum sa zameria na dlhodobé globálne trendy vo vzdelávaní a vytvorí priestor na výmenu skúseností medzi vládnymi predstaviteľmi, odborníkmi z technologického sektora, medzinárodnými organizáciami a ďalšími kľúčovými aktérmi,“ priblížil predkladateľ.
Dôležitou časťou podujatí bude aj stretnutie ministrov školstva o budúcnosti umelej inteligencie vo vzdelávaní. Ďalším bodom programu je aj galavečer 25 rokov spolu – OECD a Slovensko, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Výdavky na zabezpečenie podujatí budú hradené z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na rok 2025. Celkové náklady vo výške 817 628 eur sa rozdelia medzi rezort školstva (577 912 eur), zahraničných vecí (121 716 eur) a kultúry (118 000 eur).