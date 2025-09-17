Uzavreli kauzu Pellegriniho letu na míting do Košíc: Pokutu však nedostala Náhlikova firma

Informuje o tom Denník N. Pokutu však nedostala Náhlikova spoločnosť DeGarde, ale Letisko Očová, ktorá si ho od firmy prenajímala. Na šesťmiestne lietadlo americkej výroby nebolo vydané povolenie na poskytovanie komerčných letov. Pellegrini ešte v marci 2024 povedal, že nevie, komu lietadlo patrí.
Na minulotýždňovom rokovaní volebnej komisie dostala strana Hlas pokutu 5 000 eur za to, že vyše roka zatajovala v rozpore so zákonom pôžičku 300-tisíc eur od Pellegriniho sestry na prezidentskú kampaň. Zároveň sankcionovali aj opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Za prijatie drobných darov od ľudí z Česka vo výške 10, 15 a 30 eur dostalo hnutie pokutu 110 eur, pretože zákon o politických stranách povoľuje prijať dary iba od fyzických osôb s trvalým pobytom na Slovensku.Čítajte viac Hlas dostal za neskoré zverejnenie pôžičky od Pellegriniho sestry pokutu 5000 eur. Výsmech, reagujú matovičovci
Prezident už predtým dostal pokutu 10-tisíc eur za to, že prijal na svoj transparentný účet k prezidentským voľbám dar od Hlasu v hodnote 250-tisíc eur až po voľbách, napriek tomu, že to zákon neumožňuje. Voči pokute sa neodvolal a obratom ju zaplatil. Pellegrini tvrdí, že na kampaň minul 500-tisíc eur, čo je maximálny povolený limit. Na transparentnom účte boli len dva dary od strany po 250-tisíc eur. Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko však tvrdí, že súčasný prezident mal takú veľkú kampaň, že na ňu musel minúť viac než pol milióna eur. Ministerstvo vnútra vedené predsedom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom podnet mimovládky na preverenie financovania Pellegriniho kampane odmietlo. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pred mesiacom oznámil, že preverí, či rezort vnútra nepochybil.Čítajte viac Finančný prešľap v kampani: Pellegrini dostal pokutu za porušenie zákona, zaplatil 10-tisíc eur
Volebná komisia bude najbližšie zasadať 7. októbra, program zostavuje predseda komisie Eduard Burda, nominant Hlasu a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ten sa pre denník vyjadril, že Pellegrini na kampaň nepoužil peniaze zo štátneho rozpočtu, hoci to priznal aj sám predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok. Zákon použitie štátnych peňazí na prezidentskú kampaň totiž nepovoľuje. „Keďže peniaze majú z právneho hľadiska charakter druhovo určenej veci a nie individuálne určenej veci (teda sú vzájomne zameniteľné) a podstatné je ich finálne zúčtovanie, zo všetkých medializovaných informácií vyplýva, že Peter Pellegrini nepoužil na prezidentskú kampaň peniaze zo štátneho rozpočtu,“ uviedol Burda.
Poslanec Progresívneho Slovenska a bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak považuje za absurdné, že Pellegrini evidentne postupoval v rozpore so zákonmi a teraz je prezidentom republiky, zaplatí pokutu a tvári sa, akoby sa nič nestalo. Za ešte väčšiu absurditu Spišiak označil, že Hlas môže pokutu zaplatiť zo štátnych peňazí. „K tomu nemám čo povedať,“ okomentoval pre Denník N.Čítajte viac Kiska lietal špeciálom do Popradu, Pellegrini na operu. Hodina letu stojí tisíce, aké sú pravidlá využívania vládnej flotily?