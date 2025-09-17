Slovenskí ministri kritizovali českého šéfa vnútra Rakušana za účasť na proteste v Bratislave

Rakušan na zhromaždení s prejavom nevystúpil, podľa fotografie držal transparent s nápisom „Sme s vami“ a českou a slovenskou vlajkou. Predseda hnutia STAN Rakušan podľa slovenských médií uviedol, že na demonštráciu prišiel ako súkromná osoba.
„Je to zvláštne. Je pravda, že pán Rakušan má doma veľké problémy. Tie kauzy sú známe,“ tvrdil pred novinármi minister obrany a blízky Ficov spolupracovník v strane Smer Robert Kaliňák.
Kaliňák v reakcii spomenul českú kauzu Dozimeter; v nej prokurátor viní skupinu ľudí z rôznych trestných činov kvôli korupcii pri manipuláciách so zákazkami dopravného podniku. Medzi obžalovanými figurujú napríklad zlínsky podnikateľ Michal Redl či bývalý námestník pražského primátora Petr Hlubuček (predtým STAN).
Slovenský minister školstva Tomáš Drucker Rakušanovu účasť na demonštrácii odsúdil ako nevhodnú. „Je to nešťastné. Vnímam to možno ako politickú aktivitu pána ministra pred voľbami,“ povedal novinárom Drucker, ktorý je podpredsedom strany Hlas. Česko o zhruba dva týždne čakajú voľby do Poslaneckej snemovne.
Podľa Druckerovej straníckej kolegyne a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej by sa zahraniční politici nemali zúčastňovať na podobných akciách. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč podľa tlače povedal, že nikdy nebolo štandardom, aby aktívni politici zasahovali do diania v inej krajine.Čítajte viac Politológ: Babiš a Okamura sa môžu stíhaniu vyhnúť, voľby rozhodnú aj o smere Česka na Západ či Východ
Podľa slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer) svojou účasťou na opozičnom proteste proti konsolidácii Rakušan zasiahol do vnútorných záležitostí SR a Slovensko zatiahol do aktuálne vrcholiacej kampane v Česku pred voľbami. Blanár to napísal v stredu na sociálnej sieti Facebook. Dodal, že poveril slovenského veľvyslanca v ČR, aby českej strane tlmočil protest slovenskej vlády.
„Odmietam zasahovanie do vnútroštátnych záležitostí Slovenskej republiky, za ktoré považujem účasť podpredsedu vlády a ministra vnútra Českej republiky Víta Rakušana na protivládnom opozičnom proteste 16. septembra 2025 v Bratislave. Takéto konanie neprispieva ku konštruktívnemu slovensko-českému dialógu, ale naopak ho vnímam ako zneužitie v rámci vrcholiacej predvolebnej kampane v Českej republike,“ napísal Blanár. „Veľvyslanca Slovenskej republiky v Prahe som v tejto súvislosti poveril, aby českej strane tlmočil náš protest,“ dodal šéf slovenského rezortu diplomacie.
Podotkol, že napriek deklarovanému súkromnému charakteru cesty je Rakušan podpredsedom vlády a ministrom vnútra ČR a na akýkoľvek jeho pobyt na území iného štátu sa vzťahujú normy medzinárodného práva. „Napriek tomu, že podpredseda vlády a minister vnútra ČR tvrdí, že išlo o jeho súkromnú návštevu, jeho vyjadrenia v rozhovore, ktorý poskytol v reakcii na účasť na protivládnom proteste, svedčia o politickej motivácii,“ myslí si minister.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré protest zorganizovalo spolu s kolegami z ďalších troch strán, ohlásilo na budúci týždeň ďalšie zhromaždenie. Urobilo tak potom, čo dnes vládna väčšina v snemovni rozhodla o skrátení rozpravy o novom konsolidačnom balíku. Ten zaťaží najmä zamestnancov a živnostníkov.Čítajte viac Opozícia zvoláva ďalší protest proti vládnej politike
Vlastné zhromaždenie pri sídle slovenského parlamentu usporiadali policajné odbory, ku ktorým sa pridali aj zástupcovia hasičov. Nepáči sa im oznámené zmrazenie platov štátnych zamestnancov pre budúci rok, hoci podľa nich vláda sľubovala päťpercentné zvýšenie zárobkov.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dal v reakcii najavo, že pre uvedený protest nemá pochopenie, a povedal, že štát tento rok vyplácal odmeny a policajtom zvýšil dotáciu na bývanie či zaviedol náborové príspevky. Opozícia protesty policajtov podporila. Bývalý policajný prezident a poslanec PS Jaroslav Spišiak považuje znižovanie sociálnych istôt policajtov za neprípustné a ich protesty za nevídané.Čítajte viac Policajní odborári žiadali pred parlamentom nárast platov, majú podporu opozície. Šutaj Eštok nerozumie, „čo predvádzajú“