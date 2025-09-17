Potraviny pre konsolidáciu by nemali zdražieť, odkazuje minister Takáč

„Osobne si myslím, že nie je na to dôvod, aby sa zvyšovali ceny potravín. Keď si pozriem aj zisky v sektore potravinárstva to sú stámiliónové zisky. Pozrime si aj niektoré pekárne, aj mäsospracujúci priemysel na Slovensku, ktoré dosahujú viac ako 10-percentný zisk. Vždy to tak je, že sa vedie nejaká diskusia. Niekto hovorí, že áno, tak to bude. Uvidíme však aká bude realita,“ povedal Takáč.
Podľa ministra si to treba rozobrať na drobné. „Slovensko má bohužiaľ za posledných 20 rokov tak zle nastavený podiel slovenských potravín, sme na úrovni 40 %, že keď mi hovorí nejaký slovenský producent, že vďaka nejakým krokom bude zvyšovať ceny, tak to nebude mať taký podiel, lebo teda v obchodných reťazcoch je len malý podiel slovenských potravín.Čítajte viac Poslanci konsolidáciu prerokujú v „turborežime“. Na rozpravu majú 12 hodín, hlasovať sa bude ešte dnes, opozícia sa obracia na ÚS
Vláda v rámci tretieho konsolidačného balíčka uvažuje o zvýšení dane z pridanej hodnoty na vybrané potraviny s vysokým obsahom cukru a soli. Kým základné potraviny, detská výživa, 100-percentné ovocné šťavy či jogurty by mali zostať bez zmeny, sladkosti, cukrovinky a slané pochutiny by sa mali zdaňovať vyššou sadzbou, a to namiesto súčasných 19 až 23 percent. Cieľom opatrenia je posilniť príjmy štátneho rozpočtu, pričom odhadovaný výnos presahuje 90 miliónov eur ročne. Opatrenie je súčasťou širšieho balíka krokov, ktorými chce vláda znížiť deficit verejných financií.Čítajte viac Policajní odborári žiadali pred parlamentom nárast platov, majú podporu opozície. Šutaj Eštok nerozumie, „čo predvádzajú“