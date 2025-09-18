Obyvateľom Košíc došla trpezlivosť. Chcú bezpečnosť a poriadok, vytvárajú občianske hliadky

Vytvárajú občianske hliadky. Už v uplynulých dňoch sa zaktivizovali na sociálnych sieťach obyvatelia sídliska Železníky v mestskej časti Juh a vyšli do ulíc. Prekážajú im hlavne asociáli. Posvietili si hlavne na bezpečnosť a poriadok pri detských ihriskách, stanoviskách kontajnerov na smeti a garážach.Čítajte viac Pamätník sovietskym vojakom rozdeľuje Košice, na zastupiteľstve to vrelo. Objavili sa tam aj členovia Brat za brata
Najprv šesť, potom dvadsať
„Ďakujem za podporu, nečakal som, že bude až taká odozva. Ešte minulý týždeň som napísal na našu sídliskovú skupinu na sociálnej sieti, že sa nám tu rozmáhajú asociáli a idem to riešiť. Hneď sa pridalo niekoľko chlapov, bolo nás šesť, alebo sedem. Myšlienka sa im páčila a vykonali sme prvú hliadku,“ opísal začiatky autor myšlienky občianskych hliadok Peter Bobala.
Postupne sa začali pridávať ďalší, v súčasnosti je to zhruba 20 ľudí. „Chcem dodať, že aj naši rómski spoluobčania, ktorým chcem poďakovať. Som naozaj rád, že sa pridali. Aj preto sa vyhraňujem proti tomu, aby ma niekto nazýval rasistom, alebo fašistom. Vymedzujem sa aj voči akémukoľvek násiliu,“ zdôraznil Bobala. „Sme len obyčajná komunita ľudí, ktorí zobrali poriadok do vlastných rúk a začali si riešiť problémy sami,“ dodal.
V neďalekej záhradkárskej osade našli nelegálne postavené chatrče, ktoré zlikvidovali. „S iniciatívou hliadok som začal preto, lebo tu bývajú moji rodičia, sestry aj vnučky s dcérou. Aj preto nedovolím, aby sa tu rozmáhala skupina asociálov, ktorá robí neporiadok, vyberá smeti z kontajnerov, nechajú za sebou „bordel“ a starší ľudia a deti sa boja chodiť po sídlisku. Toto naša generácia nepoznala,“ vyratúva Bobala hlavné dôvody iniciovania občianskych hliadok.
Nie sú na to, aby si kopli
Poukázal na to, že podobne sa aktivizovali aj obyvatelia sídliska Ťahanovce a vyzval, aby sa priadli aj ďalšie mestské časti. „Na začiatku sme boli šiesti, teraz sa pridávajú ďalší. Nerobíme nič zlé, len sa prechádzame po sídlisku. Už sa ozvali hlasy, že budeme biť ľudí, ktorí vyberajú kontajnery. Chcem povedať, že my nikoho nebijeme. Nemôžem ručiť za ostatných, ale len za seba. Ale v prvom rade je to o tom, že my tých ľudí upozorňujeme a snažíme sa im vysvetliť, že neprispôsobiví občania tu nemajú čo hľadať. A moja odpoveď na to, ako to chceme riešiť ďalej je, že v jednote je sila,“ spresnil autor iniciatívy občianskych hliadok. Je rád, že sa ozývajú ľudia z celého Slovenska, ktorí chcú postupovať podobne ako oni.
Podľa neho je zbytočné aj posilňovanie hliadok mestskej polície, na ktoré mesto nedávno vyčlenilo ďalšie financie. „Ja sa pýtam načo? Čo tá hliadka urobí, keď nemá kompetencie? Keď prídeme za neprispôsobivými desiati, tak je psychologický efekt oveľa väčší. V hliadkach budeme pokračovať a ako kamaráti sa opäť stretávať a prechádzať sa po sídlisku. A keď sme už von, tak zoberieme rukavice, vrecia a pozbierame odpadky,“ naznačil Bobala ďalšie kroky s tým, že budú pravidelne kontrolovať vyčistené lokality. Chystajú aj kúpu bateriek, či vysielačiek, aby mohli hliadkovať i večer a v noci.
Ľudí chcú aj vychovávať. „Ak niekto niečo odhodí, poprosíme ho, aby to zdvihol a odhodil do koša. Keď sme sa išli minule prejsť, boli tam neprispôsobiví občania, ktorí vyberali obsah kontajnerov. Hneď ako nás zbadali, začali utekať. Na to som ich zavolal, nech pred nami neutekajú, že ich nejdeme biť. Len sme im oznámili, že tam nemajú čo robiť. Nie sme tu na to, aby sme si do niekoho kopli,“ dodal s tým, že ďalším krokom bude vytvorenie občianskeho združenia.
Starosta: Nechceme byť divoký západ
Na iniciatívu obyvateľov reagovala aj starostka mestskej časti Juh Anna Súkeníková. Podporuje ju, keďže sama vníma problémy s bezpečnosťou a poriadkom. „U nás máme stanicu mestskej polície, no počet jej príslušníkov nestačí. Preto žiadame ich navýšenie. Máme aj štyroch členov miestnej občianskej poriadkovej služby. Pôsobia hlavne v osadách, ktoré tu máme. Snažíme sa udržať počet ich obyvateľov tak, že dávame pozor na to, aby neprišli noví,“ zhodnotila situáciu starostka.
Aj štátnu políciu požiadali o navýšenie počtu príslušníkov. „No je pravdou, že policajti nemajú také kompetencie, aké by mohli mať, navyše sa niekedy boja zakročiť. Aj preto musia potom občania suplovať štát. Na druhej strane by si určitá skupina obyvateľov mala uvedomiť, že nemajú len práva, ale aj povinnosti,“ uviedla starostka.
Občianske hliadky vznikajú aj na spomínanom sídlisku Ťahanovce. Budú mať aj podporu mestskej časti. „Chceme tomu dať šancu. Robíme na tom, plánujeme stretnutie s políciou, treba popracovať aj na tom, aby to bolo po právnej stránke v poriadku. Nechceme tu žiadny divoký západ,“ povedal na margo vzniku hliadok starosta mestskej časti Sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát.
Mesto pridalo pol milióna. Bude to stačiť?
Na situáciu sa snaží reagovať aj košický magistrát. Poslanci na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva 11. septembra schválili navýšenie rozpočtu pre mestskú políciu o 500–tisíc eur na rok 2026. Primátor Jaroslav Polaček odôvodnil tento krok tým, že to umožní prijať nových príslušníkov.
„Vieme, že na troch mestských policajtov sú ročné náklady 100–tisíc eur. Vidíme však, že počet mestských policajtov klesá. Ak chceme od budúceho roka zvýšiť ich stavy, musíme konať dnes,“ argumentoval primátor s tým, že nábor trvá niekoľko mesiacov, čo je ďalší dôvod na navýšenie prostriedkov pre mestskú políciu už v predstihu.
„Košice v rôznych tabuľkách svietia v oblasti stúpajúcej kriminality. Nevieme, či je to kvôli trestným kódexom, alebo kvôli tomu, že mestských aj štátnych policajtov je v uliciach menej,“ položil Polaček rečnícku otázku.
Do rozpravy na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa pripojil aj starosta mestskej časti Západ Marcel Vrchota. Vníma nedostatok policajtov. „Každý štvrtok mám stretnutie s riaditeľom obvodného oddelenia policajného zboru. Chýbajúci počet štátnych policajtov je citeľní. Ak sa k k tomu pridá nedostatok mestských, je to zlé,“ myslí si Vrchota.
Dodal, že ľudia chcú mať väčší pocit bezpečnosti. Dokonca rozmýšľa nad tým, že aj mestská časť Západ by zapojila svojich obyvateľov do udržiavania bezpečnosti a poriadku. „Uvažujeme nad organizovaním kurzov sebaobrany a vytvorením občianskych hliadok,“ dodal na záver.
Oslovili sme aj krajské riaditeľstvo policajného zboru SR v Košiciach, aby sme zistili reakciu polície na vznik občianskych hliadok v košických mestských častiach. Pýtali sme sa aj na to, či polícia plánuje posilnenie hliadok v Košiciach a či prípadne aspoň sčasti neplánuje návrat k peším hliadkam. Do uzávierky sme nedostali odpoveď.