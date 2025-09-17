Podstav v polícii sa môže ešte zhoršiť, Kamenický siahne na platy aj zborom. Šéf odborárov: Je to schizofrenický krok

Pod oknami parlamentu sa zišlo v stredu odhadom do dvoch stoviek zamestnancov policajného, hasičského a väzenského zboru, no aj civilných zamestnancov z celého Slovenska. Šéf Odborového zväzu polície Slovenskej republiky Peter Jakubík, ktorý rečnil z rebríka, viackrát zopakoval, že nejde o protest, ale o zhromaždenie za valorizáciu platov.
S päťpercentnou valorizáciou od budúceho roka policajti rátali, keďže to majú zakotvené v kolektívnych zmluvách, dokonca ich o tom ubezpečili. Podobne, ako aj iné zložky štátnej správy, sa však dozvedeli o plánovaných opatreniach až z médií. „Nebola žiadna diskusia, nebolo nič, jednoducho oznámenie,“ zhrnul.
Ročne prídu o stovky eur
Zhromaždenie zorganizovali v čase, keď sa o Kamenického balíčku rokuje v parlamente. Svoje dve požiadavky odniesli preto priamo poslancom a šéfovi Národnej rady Richardovi Rašimu (Hlas) adresovali otvorený list.
„Nás veľmi mrzí, že už niekoľko rokov to vyzerá tak, akoby sme práve my boli druhoradými občanmi tohto štátu, suterénom záujmu vlád, na ktorých štát prioritne rôznymi formami šetrí a zaujíma sa o nich len v predvolebnom čase. My sa ale voči takémuto postoju ostro ohradzujeme, pretože práve my sme základnou živnou pôdou našej spoločnosti, tvorcom hodnôt, garantom jej poriadku a ochrany i jej najmenšieho článku,“ napísali Rašimu.
Odborári prišli na Hradný vrch s dvoma požiadavkami. Žiadajú, aby poslanci neschválili v skrátenom legislatívnom konaní konsolidačný balík bez sľúbenej päťpercentnej valorizácie, ktorú uzavreli v rámci kolektívneho vyjednávania presne pred rokom 17. septembra 2024.
„Zároveň, aby sme mali možnosť kolektívne vyjednávať, čo však potrebujeme mať zakotvené v zákone o štátnom rozpočte na rok 2026,“ vysvetlil šéf odborárov. Spresnil, že v prípade, ak by aj bola v štátnom rozpočte nulová valorizácia, ich cieľom je, aby zákon obsahoval dodatok „pokiaľ sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa nedohodne inak“.
Každý policajt, a najmä civilný zamestnanec, ktorý má platovú triedu pod minimálnou mzdou, čo bude podľa Jakubíka na budúci rok už päť tried, valorizáciu očakával. Ak konsolidačný balík prejde, rádový policajt môže podľa neho mesačne prísť o 50 až 60 eur.
Dešpekt k vyjednávaniu
O zlyhaní dialógu hovorila v utorok po rokovaní Tripartity aj predsedníčka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. „O nulovej valorizácii platov štátnych a verejných zamestnancov sme sa ako sociálny partner, a zároveň ako zmluvná strana kolektívneho vyjednávania dozvedeli z mediálnej prezentácie ministra financií minulý týždeň,“ zdôraznila.
Vláda podľa jej slov nemala ani snahu ich vopred upozorniť, že sa zvažovalo opatrenie nulovej valorizácie. „Napriek tomu, že sme boli dohodnutí, dohody by mali platiť a sú zachytené aj v zápisoch z kolektívnych vyjednávaní, že valorizácia týchto zamestnancov bude na úrovni piatich percent od 1. januára 2026,“ pokračovala.
Podotkla, že priamo z tlačovej konferencie sa dozvedela, že to tak nie je. Vyjadrenia o tom, že žiadna dohoda nie je, označila za dešpekt ku kolektívnemu vyjednávaniu.
Demisiu zatiaľ nežiadajú
Hlavu ministra vnútra odborári zatiaľ nežiadajú. Naopak, zhromaždením ho chceli podporiť, aby na vláde presadzoval ich požiadavku. Jakubík s ním rokoval podľa jeho slov minulý týždeň. „Myslím, že všetci policajti si musia dať ruku na srdce, ak si pozrú výplatné pásky k 1. 8. 2024, a ak si pozrú výplatnú pásku k 1. 8. 2025, tak napríklad príslušník Policajného zboru v Bratislave, lebo to je iné ako policajt, má navýšenie mzdy okolo 300 eur v hrubom,“ zastal sa ho.
Reakcia šéfa vnútra až taká prívetivá v stredu nebola. Pred rokovaním vlády povedal, že nerozumie tomu, čo teraz odbory predvádzajú, a prečo zvolali zhromaždenie pred budovou parlamentu. Vyjednávanie podľa ministra prebieha na Úrade vlády a na rok 2025 sa neskončilo dohodou. „Nebola podpísaná kolektívna zmluva, na ktorú sa oni odvolávajú, kde mala byť nejaká valorizácia,“ reagoval.
Mrzí ho to, keďže Jakubík bol podľa jeho slov u neho ešte deň pred zhromaždením. „Dohodli sme sa na jasnom postupe, na čo som mu dal prísľub. Napriek tomu zvolal ráno toto zhromaždenie, ktoré deklaruje on, že je na moju podporu, voči ministrovi financií, a že chcú vyvolať tlak na ministra financií. Ja si nemyslím, že minister financií potrebuje nejaký ďalší tlak,“ pokračoval. Líder Hlasu sa postavil na stranu svojho koaličného kolegu ministra Kamenického, ktorý podľa neho nevie vybrať náhodne niekde z poličky 50 miliónov eur.
Šutaj Eštok obrátil pozornosť na benefity, ktoré policajti dostali vlani, ako napríklad zhruba o 200 eur vyššie príspevky na bývanie či odmeny. „Zariadili sme pre skúsených policajtov stabilizačný príspevok päťtisíc eur, náborový príspevok pre nových policajtov päťtisíc eur,“ povedal ďalej. Odborári majú však u neho dvere naďalej otvorené, prepúšťanie v zboroch podľa neho nehrozí.
Ohrozený nábor
Šéf policajných odborárov sa domnieva, že konsolidácia síce odliv policajtov nespôsobí, ale ani nepomôže účinnosti náboru nových príslušníkov. Aktuálne chýba podľa neho na základných útvaroch zhruba 3 700 policajtov.
„Je to veľmi schizofrenický krok, pretože zápasíme s nedostatkom policajtov. Tým, že budeme reálne znižovať čistú mzdu od 1. 1. 2026 aj policajtom, aj civilným zamestnancom v silovej časti rezortu ministerstva vnútra, a to reálne budeme, pretože je aj navýšenie odvodov do zdravotnej poisťovne, tak si myslím, že to vôbec nepomôže ani náborovej kampani ministerstva vnútra, ani ničomu inému,“ podotkol Jakubík.
Miestami zaznievali na zhromaždení aj o čosi tvrdšie vyjadrenia na adresu vlády a slovo „hanba“ smerovalo zase k Národnej rade. Zdenko Kristín, ktorý pracoval ako štátny zamestnanec štyri dekády, hovorí, že by si nepomyslel, že sa štát až takto nebude zaujímať o svojich zamestnancov. Poznamenal, že v niektorých klientskych centrách zamestnanci zarábajú len niečo vyše 700 eur.
Podpredsedníčka policajných odborárov Katarína Vyšváderová zdôraznila, že vláda im berie hlas a nie sú to odborári, kto klame policajtov, ale „vláda klame nás všetkých“. Tretí rok bez valorizácie už podľa jej slov dovoliť nechcú.
Rozladení hasiči
Rozhodnutie vlády konsolidovať zamestnancov verejnej správy veľmi prekvapilo aj šéfa Odborového zväzu hasičov Petra Šagáta. „Aj naše prezídium z toho bolo takpovediac zhrozené, osobne som tiež z toho rozladený. Keď treba hasičov, sú všade prví, keď ich treba platiť, tak sú na konci,“ povedal. Kritická personálna situácia je podľa neho aj u nich.
„Veľmi málo ľudí prichádza do zborov. Nie je to už také atraktívne, ako bolo kedysi. Mohlo by to byť motivačné, keby sa navýšili platy, a tým by sa navýšili aj počty,“ podotkol. Na Slovensku podľa jeho slov aktuálne chýba zhruba 900 hasičov. Ak sa situácia nezlepší, zhromaždenia sa zrejme budú opakovať. Bývalý hasič Ľuboslav Farkaš (SaS) prišiel podporiť pred parlament svojich bývalých kolegov.Čítajte viac Liek na podvýživu polície? Kaliňákových žandárov kritizujú odborári aj Žilinka. Takto sa problém nehasí, odkazujú
„Pokiaľ štát nedokáže zabezpečiť spokojnosť hasičov a policajtov, tak nám všetkým občanom zároveň hovorí, že nedokáže zabezpečiť našu vlastnú bezpečnosť. Tieto zložky nie sú tvorené robotmi, sú tvorené ľuďmi, ktorí musia platiť hypotéky, majú svoje záväzky, a ktorým neboli valorizované platy napriek tomu, že mali dojednanú valorizáciu,“ uviedol pre Pravdu. Na druhej strane ministerstvo vnútra podľa Farkaša nakupuje predražené počítače či polokošele z Kávových zŕn.
Nespokojnosť s podmienkami sa podľa neho prejavuje aj v tom, že chýbajú policajti a hasiči. „Kto by sa k hasičom hlásil dobrovoľne, keď majú mať nízke platy,“ hovorí. „Vďaka krokom, keď sa cielene zmenšujú počty policajtov a hasičov, sa aj my občania máme dôvod cítiť v nebezpečenstve. Kto nám príde pomôcť, keď nebudeme mať dostatok policajtov a hasičov? Kto? Myslíte, že sem prídu poslanci za Smer alebo Hlas a budú vám hasiť dom alebo vás budú chrániť pred zlodejmi?“ pýta sa.Čítajte viac Dva roky v Bratislave? Radšej nie. Šutaj Eštok chce plátať podstav v polícii kadetmi. Tí hrozia, že to zabalia
Opozícia stojí za policajtmi
Farkašov spolustranník Juraj Krúpa (SaS) by očakával, že odborári budú žiadať odstúpenie ministra, ktorý nie je schopný plniť sľuby. Opozícia policajtov aj hasičov podporuje. Bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak (PS) v stanovisku reagoval, že odborári protestujú, lebo sú sklamaní z toho, ako minister vnútra nedodržal slovo. „V čase bezpečnostných hrozieb na Slovensku a v okolí by mali policajti pomáhať a chrániť, nie bojovať o to, čo mali dávno sľúbené, a na čo sa spoliehajú,“ uviedol Spišiak.
Poslanec PS hovorí, že prioritou Ficovej vlády nikdy nebolo vytváranie vhodných podmienok pre policajtov, a už vôbec nie pre tých najlepších. „Prioritou bolo pomáhanie zločincom a kriminalite, čo ešte sťažilo prácu polície. A je už len čerešničkou na torte, že minister vnútra namiesto rokovaní policajtov dehonestuje a vyhráža sa im prepúšťaním. Je to hanba, a najmä ohrozenie bezpečnosti Slovenska,“ pokračoval.
Predseda KDH Milan Majerský pre Pravdu uviedol, že hnutie nesúhlasí s tým, ako bol konsolidačný balík pripravený. „My sme stratili dva roky konsolidácie, keď sa mala vláda uskromniť na sebe, a nie na občanoch a na tých, ktorí zachraňujú ľudské životy a strážia našu bezpečnosť,“ povedal.
Poslanec Hnutia Slovensko Gábor Grendel označil konsolidáciu, ktorá sa dotkne platov policajtov, za nehoráznu. „V rezorte ministerstva vnútra je priestor na šetrenie, ale nie na platoch, ale na predražených nákupoch, ako sú napríklad hasičské autá, oblečenie a ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré pod naším tlakom nakoniec minister vnútra zrušil,“ uviedol.
Grendel pripomenul, že Šutaj Eštok sľuboval vlani, že zloží funkciu, ak policajti nedostanú vyššie platy. „Nevybavil nič, zostal vo funkcii. Toľko k hodnovernosti jeho slova. Hodil svojich podriadených cez palubu,“ povedal. Požiadavka odborárov, aby sa im nesiahalo na platy, je podľa poslanca oprávnená.