Šimečka v Ide o pravdu: Atmosféra hustne, 17. 11. to môže vyústiť do niečoho veľkého. Vláda nezvyšuje DPH a nesiaha na II. pilier vďaka nášmu tlaku

Pokutu 110 eur za dary od ľudí z Česka zaplatíme, v tejto chvíli neviem, z akého účtu, či z peňazí, ktoré sme dostali na činnosť strany od štátu. Už sme odstránili možnosť, aby nám mohol posielať dary niekto, kto nemá trvalý pobyt na Slovensku, povedal predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v relácii Ide o pravdu.
Som rád, že český minister vnútra Vít Rakušan prišiel na protest do Bratislavy. Nepozýval som ho, prišiel vo svojom voľnom čase. Slovenská vláda zničila vzťahy s Českou republikou, tak aspoň my v opozícii sa ich snažíme zachovať a mať kontakty s českými partnermi.
Z budúcej spolupráce nevylučujem nikoho. Hnutie Slovensko však na nás sústavne útočí. Ja chcem spolupracovať len so stranami, ktoré vedia spolupracovať so mnou. S KDH sa odlišujeme v zásadných témach, budeme však vedieť spolu hovoriť, vieme hľadať prieniky.
Poslankyňa Jana Bittó Cigániková zo SaS si môže hovoriť, čo si myslí, so SaS máme dobrú spoluprácu, reaguje Šimečka na vyjadrenia poslankyne o tom, že sa Progresívne Slovensko v rozdávaní peňazí podobá na Smer a Hlas. Demokrati sa blížia k piatim percentám, je to hráč, s ktorým treba počítať. Rozprávame sa o tom, ako by naša spolupráca mohla vyzerať a zatiaľ to funguje dobre, dodal.
Návrh na vyslovenie nedôvery vláde môže koalícia donekonečna odsúvať. Je to nebezpečný precedens, lebo sa to otočí. Keď budeme mať väčšinu v parlamente, tiež môžeme robiť to, že sa žiadna opozičná schôdza neotvorí, vyhlásil tiež predseda liberálov.
