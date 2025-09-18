Všetci koaličníci hlasovali za. Opozícia odišla pred hlasovaním: fraška a výsmech pracujúcim

„Je to frontálny útok proti pracujúcim ľuďom, živnostníkom a všetkým aktívnym občanom a uvrhne Slovensko do Ficovej chudoby,“ zdôraznil Šimečka. Predseda PS kritizuje, že po tom, čo vláda minulý rok zvýšila DPH a ďalších poplatkov, berie teraz ľuďom peniaze z čistej mzdy, zvyšuje odvody a zároveň ich núti viac pracovať. „Výsledkom bude Ficova chudoba, utlmená ekonomická aktivita a dokonca aj hroziaca recesia slovenskej ekonomiky,“ dodal Šimečka.
Súčasne upozornil, že návrh nebol s nikým dostatočne odkonzultovaný a všetko sa urobilo na poslednú chvíľu. „Úplne arogantne skrátili ešte aj debatu o skrátenom legislatívnom konaní. Je to nedôstojné, je to fraška a výsmech do očí všetkým pracujúcim ľuďom,“ zdôraznil Šimečka s tým, že opozičné strany sa na „tomto divadle“ nebudú podieľať. „A keďže v parlamente nie je priestor na normálnu diskusiu, rozhodli sme sa hovoriť o týchto problémoch priamo s občanmi – na námestiach slovenských miest. Už budúci týždeň budeme pokračovať v protestných zhromaždeniach spolu s našimi opozičnými partnermi,“ uzavrel predseda PS.Čítajte viac Poslanci v závere dňa posunuli balík konsolidačných opatrení do 2. čítania
Vládna koalícia pretlačila prvé čítanie tretieho konsolidačného balíka, ktorý má priniesť do verejných financií 2,7 miliardy eur. Všetkých 79 poslancov koalície hlasovalo za, opozícia na protest proti skráteniu rozpravy zo sály odišla. Definitívne rozhodnutie padne už budúci týždeň v skrátenom legislatívnom konaní.Čítajte viac Potraviny pre konsolidáciu by nemali zdražieť, odkazuje minister Takáč