Pravda Správy Domáce Všetci koaličníci hlasovali za. Opozícia odišla pred hlasovaním: fraška a výsmech pracujúcim

Opoziční poslanci v stredu večer pri hlasovaní o posunutí konsolidačného balíčka do druhého čítania odišli z rokovacej sály Národnej rady SR a neprezentovali sa. Konsolidáciu, ako ju pripravil minister financií Ladislav Kamenický a schválila vládna väčšina, vnímajú ako útok proti pracujúcim ľuďom. Uviedol to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

18.09.2025 09:40
SR Bratislava PS konsolidácia protest BAX Foto: ,
Predseda PS Michal Šimečka počas protestu opozičného hnutia Progresívne Slovensko proti konsolidácii v Bratislave v utorok 16. septembra 2025.
Minister financií Kamenický vystúpil v parlamente ku konsolidačnému balíku
„Je to frontálny útok proti pracujúcim ľuďom, živnostníkom a všetkým aktívnym občanom a uvrhne Slovensko do Ficovej chudoby,“ zdôraznil Šimečka. Predseda PS kritizuje, že po tom, čo vláda minulý rok zvýšila DPH a ďalších poplatkov, berie teraz ľuďom peniaze z čistej mzdy, zvyšuje odvody a zároveň ich núti viac pracovať. „Výsledkom bude Ficova chudoba, utlmená ekonomická aktivita a dokonca aj hroziaca recesia slovenskej ekonomiky,“ dodal Šimečka.

Súčasne upozornil, že návrh nebol s nikým dostatočne odkonzultovaný a všetko sa urobilo na poslednú chvíľu. „Úplne arogantne skrátili ešte aj debatu o skrátenom legislatívnom konaní. Je to nedôstojné, je to fraška a výsmech do očí všetkým pracujúcim ľuďom,“ zdôraznil Šimečka s tým, že opozičné strany sa na „tomto divadle“ nebudú podieľať. „A keďže v parlamente nie je priestor na normálnu diskusiu, rozhodli sme sa hovoriť o týchto problémoch priamo s občanmi – na námestiach slovenských miest. Už budúci týždeň budeme pokračovať v protestných zhromaždeniach spolu s našimi opozičnými partnermi,“ uzavrel predseda PS.

parlament, nrsr Čítajte viac Poslanci v závere dňa posunuli balík konsolidačných opatrení do 2. čítania

Vládna koalícia pretlačila prvé čítanie tretieho konsolidačného balíka, ktorý má priniesť do verejných financií 2,7 miliardy eur. Všetkých 79 poslancov koalície hlasovalo za, opozícia na protest proti skráteniu rozpravy zo sály odišla. Definitívne rozhodnutie padne už budúci týždeň v skrátenom legislatívnom konaní.

Richard Takáč Čítajte viac Potraviny pre konsolidáciu by nemali zdražieť, odkazuje minister Takáč
Brigita Schmögnerová hodnotí konsolidačný balíček
