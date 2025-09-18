Slováci sa k odchodu študentov do zahraničia stavajú nejednoznačne

„Približne 15 percent Slovákov vníma to, že mladí ľudia odchádzajú študovať na vysoké školy do zahraničia, ako rozhodne pozitívne. Rovnaký počet, taktiež 15 percent populácie, však odchody mladých ľudí na štúdium do zahraničia vníma veľmi negatívne,“ priblížil Rastislav Kočan z agentúry.
Približne rovnako veľké skupiny respondentov sa v odpovediach prikláňajú k jednému či druhému pohľadu. „Mierny príklon k pozitívnemu vnímaniu má 40 percent populácie, ktoré považujú štúdium v zahraničí za skôr pozitívne, 30 percent obyvateľstva za skôr negatívne,“ dodal zástupca prieskumnej agentúry. Dodal, že rozdiely vo vnímaní sú badateľné najmä podľa vekových kategórií. Kým rozhodne pozitívne vníma štúdium v zahraničí viac ako štvrtina ľudí do 24 rokov, vo vekovej skupine nad 60 rokov je to iba desatina.Čítajte viac Prieskum: Peniaze nie sú pre Slovákov v práci najdôležitejšie. Vyjadrili aj čo ich desí
Veľký skepticizmus podľa Kočanových slov vyjadrujú Slováci pri otázke na možný návrat študentov v zahraničí. „Takmer dve tretiny populácie si myslia, že väčšia časť študentov sa na Slovensko nevráti. Iba 13 percent Slovákov si myslí, že sa vráti väčšina alebo takmer všetci,“ priblížil Kočan. Najväčšiu mieru skepticizmu prejavujú pritom ľudia z najmladšej cieľovej skupiny a vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Z hľadiska regiónov sú to zasa obyvatelia východného Slovenska.
Prieskum realizovali na vzorke 1000 respondentov na prelome júla a augusta kombináciou osobného a online dopytovania.