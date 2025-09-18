Migaľ navrhuje zrušiť úrad prezidenta a vydať sa švajčiarskou cestou. Vraj ušetríme 55 miliónov eur

Podľa ministra by mala aj kancelária Petra Pellegriniho šetriť a prispieť tak ku konsolidácii.
Migaľ tvrdí, že budúci rok si prezidentský úrad polepší o 4 300 000 eur a spomínal aj mesačný príjem prezidenta vo výške viac ako 18-tisíc eur. Mesačný plat Pellegrinioho predstavuje 17 160 eur brutto plus paušálne náhrady na reprezentáciu či cestovanie, ktoré presahujú 1 300 eur mesačne.
Minister ale zabudol poznamenať, že zatiaľ čo momentálne Pellegrini zo svojho príjmu platí tento rok daň vo výške 25 percent, po novom už bude jeho základný príjem podliehať 45-percentnej dani. Čiže mesačne zaplatí do štátnej kasy 7 722 eur.
Pellegrini po konsolidácii ohlásenej minulý týždeň uviedol, že ho objem opatrení nemilo prekvapil a vyjadril obavu z toho, že konsolidácia bude v sume takmer troch miliárd eur. Z toho podľa neho vyplýva, že niečo nie je v poriadku. „Ak si dobre pamätám, tak po minuloročnej konsolidácii vláda a minister financií tvrdili, že ďalší rok nás bude čakať konsolidácia rádovo niekde do jednej miliardy. Potom to boli pomaly dve miliardy a teraz už sú to skoro miliardy tri. Takže niečo nie je dobré,“ uviedol Pellegrini.
Minister Migaľ navrhol vydať sa inou cestou. „Prečo sa v takom Švajčiarsku na reprezentatívnej pozícii môžu každý rok striedať jednotliví ministri? Za 5 rokov funkčného obdobia pri tomto navýšení, by sme ušetrili 55 000 000 eur,“ tvrdí Migaľ.
Pellegriniho kancelária od tohto roka pracuje s historicky najvyšším rozpočtom a to takmer 12 miliónov eur. Suma 11,7 milióna eur je o 57 percent vyššia, akú si v roku 2024 navrhovala exprezidentka Zuzana Čaputová. Napokon kancelária potrebovala vlani na svoj chod 7,7 milióna eur.
Švajčiari majú od januára v rámci rotačného systému za prezidentku ministerku financií Karin Kellerovú-Sutterovú. Šesťdesiatročnú političku zvolili do tejto funkcie poslanci oboch komôr parlamentu.Čítajte viac Odbory hovoria o cynizme, firmy o toxickom kokteile: vládny balík má ozdraviť financie, no ľudia zaplatia navyše stovky eur
Prezident vo Švajčiarsku predsedá zasadnutiam vlády, nazývanej Spolková rada (Bundesrat), formálne však nie je hlavou štátu ani predsedom vlády. Napriek tomu má niektoré reprezentatívne úlohy a často zastupuje Švajčiarsko v zahraničí.
Jeho funkčné obdobie je jeden rok, pričom tento post sa obsadzuje na rotačnom princípe jedným zo siedmich členov vlády, ktorí popri ňom ďalej vykonávajú svoje ministerské povinnosti. Kellerová-Sutterová nahradila v januári tohto roka v prezidentskej funkcii Violu Amherdovú, ktorá je zároveň ministerkou obrany.