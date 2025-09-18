Mesačne si pohoršia o 220 eur. Poslancom zmrazia platy i náhrady, stále si prídu na tisíce

Poslanci v roku 2024 zarábajú vyše 6600 eur. Poslanci, ktorí žijú mimo Bratislavského kraja dostávajú celkovo približne 7000 eur. Poslanec má podľa zákona nárok na plat vo výške trojnásobku priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci rok. „Plat poslanca v roku 2024 je určený vo výške 4076 eur,“ píše sa na webe parlamentu. K platu patria ešte paušálne náhrady, ich výška sa líši podľa toho, či je poslanec z Bratislavského kraja alebo z iného. Pokiaľ je z Bratislavského kraja, mesačne dostáva ešte 2574 eur, poslanec z iného kraja má paušálne náhrady vo výške 3003 eur.
Od budúceho roka by poslanci zo svojho základného platu mali platiť daň vo výške 35 %.
Raši pripomenul, že plat poslanca sa odvíja od priemernej mzdy na Slovensku a keďže sa budúci rok očakáva jej rast, dôsledkom by v takom prípade bol aj nárast platov poslancov a ďalších ústavných činiteľov. „Považujem za mimoriadne dôležité, aby v ťažkých časoch na sebe šetril nielen štát, ale aj samotní politici. A považujem toto vyhlásenie za prejav solidarity nás politikov, poslancov, ktorí sme tu a zastupujeme koalíciu a naše poslanecké kluby, že sa aj nás osobne konsolidácia dotkne,“ zdôraznil.
Úpravu platov predloží podľa neho koalícia ako pozmeňujúci návrh v druhom čítaní o balíku konsolidačných opatrení, ktoré začne budúci týždeň v utorok (23. 9.). Predseda parlamentu pritom predpokladá, že zmenu podporia aj opoziční poslanci. „Očakávam, že toto podporí 150 poslancov, aj z terajšej opozície, ktorá keď bola pri vláde, neurobila vôbec nič,“ konštatoval Raši. Celá konsolidácia je nutná podľa neho práve preto, ako hospodárili predchádzajúce vlády.Čítajte viac Od boháčov chce štát stovky miliónov. "Úder" pocítia aj tí, čo zarábajú o niečo viac než priemer
Diskusiu o platoch ďalších ústavných činiteľov vedú podľa Rašiho aj predsedovia koaličných strán. „Určite vás budú v najbližších dňoch informovať aj o iných opatreniach, ktorými politici prispejú k tomu, aby sa podieľali aj znížením vlastných miezd na konsolidácii,“ doplnil.Čítajte viac Podstav v polícii sa môže ešte zhoršiť, Kamenický siahne na platy aj zborom. Šéf odborárov: Je to schizofrenický krok Čítajte viac Plošné dotácie na energie sa končia, štát namiesto nich pošle ľuďom listy a energopoukážky. Kto bude mať nižší účet za plyn a teplo?