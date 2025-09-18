Pravda Správy Domáce Šutaj Eštok nakúpil 130 Škodoviek za skoro päť miliónov eur

Šutaj Eštok nakúpil 130 Škodoviek za skoro päť miliónov eur

Ministerstvo vnútra kúpilo celkovo 130 osobných vozidiel značky Škoda s príslušenstvom v celkovej hodnote 4,82 milióna eur. ČTK to zistila z registra zmlúv. Úrad objednal automobily u importéra Škoda Auto Slovensko, ktorý uspel vo výberovom konaní ministerstva.

18.09.2025 10:57
Ministerstvo vnútra prostredníctvom dvoch zákaziek kupuje 60 vozidiel modelu Octavia Combi a 70 vozidiel Superb Combi. Dodané by mali byť do zhruba štyroch mesiacov. Zákazka zahŕňa aj servis a náhradné sady diskov.

Spoločnosť Škoda Auto Slovensko ponúkla v oboch súťažiach dodanie vozidiel za nižšiu cenu ako konkurencia. Práve najnižšia cena bola podľa úradu jediným kritériom pri vyhodnotení ponúk. Celkovo môže ministerstvo vnútra v rámci uvedených zákaziek kúpiť sto octavií a rovnaký počet superbov.

Nákup je súčasťou širšej všeobecnej zákazky na obstaranie vozidiel pre slovenské ministerstvo vnútra vrátane dodávok pre políciu, hasičov či horskú službu. Tento rok v marci ministerstvo v rámci obnovy vozového parku polície objednalo u slovenského importéra značky Škoda sto športovo-úžitkových vozidiel (SUV) Škoda Kodiaq s príslušenstvom v celkovej hodnote zhruba 3,86 milióna eur (94 miliónov korún). Kúpilo tiež autá iných značiek. Vozový park slovenského vnútra podľa dostupných informácií číta niekoľko tisíc vozidiel.

Značka Škoda si na Slovensku dlhodobo udržuje pozíciu jednotky na trhu s novými osobnými automobilmi.

