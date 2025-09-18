Slovensko má momentálne v zahraničí najhoršie meno v histórii, tvrdí exminister zahraničia Káčer

„Málokto si uvedomuje, že Slovensko nikdy nemalo veľmi dobré meno v zahraničí. My, diplomati, sme sa to snažili prekryť,“ povedal Káčer s tým, že imidž Slovenskej republiky je naozaj horší, ako si ľudia dokážu predstaviť. „Jediné, čo môže robiť občianska spoločnosť, je nevzdávať sa. V zahraničí musia cítiť, že v tejto krajine je alternatívna kapacita. Musíme vyvíjať efektívny tlak na politikov,“ vyhlásil Káčer.Čítajte viac Ficova návšteva u Putina: Taraba ju kvituje, Migaľ hovorí o facke. Kto o nej vedel?
Politológ Grigorij Mesežnikov v rámci diskusie pripomenul, že v roku 1993 pri vzniku SR vyzerala udržateľnosť štátu veľmi nepravdepodobne. Na základe výskumov sa podľa neho zdalo, že republika nevydrží, a to, že sa to nenaplnilo, bolo dôsledkom politickej zmeny, ktorá prišla v roku 1998. „Zmene, ktorá mala politickú koncovku, predchádzali okrúhle stoly občianskej spoločnosti, konferencie demokratických síl a to vyústilo do spojenia demokratickej opozície, ktorá dokázala poraziť Mečiara. Myslím si, že podobná situácia je aj dnes. Tieto dva roky budú kľúčové," skonštatoval Mesežnikov.
V rámci Diskusného fóra Streda sa rôzne verejne činné osoby plánujú stretávať raz do mesiaca a spoločne navrhovať riešenia najväčších problémov Slovenskej republiky.