Syn zamestnanca štátnych lesov prišiel za 2 600 eur k bytu, tvrdí Hlina

„Je to podľa mňa trestuhodné,“ povedal Hlina s tým, že kúpa je nevýhodná pre štátny podnik, a teda aj pre štát. „Kto tu môže bývať za 2 600 eur?“ spýtal sa poslanec. Zároveň doplnil, že keby sa kupujúci rozhodol byt v najbližších 10 rokoch predať, podľa kúpnej zmluvy zaplatí pokutu 500 eur. „Toto je karpatská sociálna demokracia,“ dodal Hlina.
Agentúra SITA požiada o stanovisko Lesy SR.Čítajte viac „Putovanie“ slovenského dreva môže online sledovať každý. Lesy zavádzajú novinku, ktorá má zabrániť špekuláciám