Polícia obvinila muža z okresu Galanta z držania detskej pornografie

Polícia v utorok (16. 9.) zadržala a následne obvinila 52-ročného muža z okresu Galanta zo sexuálneho zneužívania a z držania detskej pornografie. Obvinenému hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

18.09.2025 12:31
Počas domovej prehliadky zaistila polícia viacero mobilných telefónov, počítač a ďalšiu elektroniku. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vzniesol obvinenie zo spáchania trestných činov sexuálneho zneužívania, výroby detskej pornografie a prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení,“ priblížila polícia.

„Vzhľadom na závažnosť skutkov a citlivosť prípadu, pretože poškodenými sú aj maloletá a mladistvá osoba, bližšie informácie nie je možné poskytnúť,“ doplnila polícia s tým, že vyšetrovateľ spracoval podnet na vzatie obvineného do väzby, ktorý spolu so spisom predložil prokurátorovi.

Podľa tvnoviny.sk ide o vplyvného a známeho podnikateľa.

