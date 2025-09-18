Utajené, netransparentné, drahé a rizikové, hovorí o eDokladoch Slovensko.digital. Vnútro avizuje tlačovku

Tá pripomenula, že ministerstvo nedávno predstavilo ďalšiu funkcionalitu aplikácie eDoklady, konkrétne overovanie dokladu, a zároveň umožnilo jej využitie pri hlasovaní v doplnkových voľbách. „Pribúdajúca funkcionalita si nepochybne zaslúži uznanie, no tu však naše pochvaly pre ministerstvo končia,“ skonštatovalo Slovensko.Digital. Ministerstvo vnútra v reakcii zdôraznilo, že odmieta tvrdenia Slovensko.Digital a občanov uisťuje, že doklady sú bezpečné a nehrozí riziko zneužitia osobných údajov.
Na rozdiel od väčšiny IT projektov na Slovensku zahalilo podľa organizácie ministerstvo vnútra svoje projekty do režimu zákona o utajovaných skutočnostiach. „Tým sa vyhli nielen “doterným” otázkam verejnosti, ale aj štandardným postupom. Metainformačný systém zíva prázdnotou, Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie ako garant sa k projektu nevyjadrilo ani ho neschválilo, verejné obstarávanie neprebehlo a v Centrálnom registri zmlúv sa doposiaľ nenachádza žiadna zmienka o eDokladoch či eIdentite. Navyše ministerstvo vnútra prevzalo aj projekt Manažment osobných údajov (MOU), ktorý bol pôvodne v gescii MIRRI, a získalo financovanie na tri projekty z výzvy MIRRI “Lepšie využívanie údajov” . Ministerstvo pritom nevysvetlilo, že systém je aktuálne “prázdna krabica” a nie je jasné, či a kedy bude plnohodnotnou službou občanom,“ zdôraznilo Slovensko.Digital.Čítajte viac Ako fungujú doklady v mobile? Otázky a odpovede: Ako stiahnuť aplikáciu, kde všade funguje a kedy ju uznajú v zahraničí
Podľa organizácie zároveň nie je známe, koľko peňazí nové funkcie eDokladov reálne stoja. „Ministerstvo vnútra prezentuje rozvoj aplikácie s odhadovanými výdavkami na najbližšie tri roky vo výške 22 miliónov eur za kompletné riešenie. Avšak balík troch projektov “Lepšie využívanie údajov MV SR” počíta s nákladmi spolu takmer za deväť miliónov eur, pričom projekty súvisia s “digitálnymi dokladmi”, ale aj s “Mojimi údajmi”. Hoci sú projekty prezentované ako samostatné, v skutočnosti sú úzko prepojené a nie je jasné, aká časť spomínaných deväť miliónov je už zahrnutá v balíku 22 miliónov,“ uviedlo Slovensko.Digital.
Zavádzanie digitálnych dokladov tiež podľa Slovensko.Digital sprevádzajú bezpečnostné riziká, ktoré môžu viesť k zneužívaniu osobných údajov. „V súčasnej verzii eDokladov je totiž možné, aby si overovateľ stiahol kópiu dokladu. Každý, komu predložíte svoj eDoklad, od úradníka až po recepčného v hoteli, si môže uložiť kompletný súbor vašich osobných údajov z občianskeho preukazu. Namiesto toho, aby sa údaje zobrazili len na overenie alebo aby ste vy sami vybrali aké údaje chcete poskytnúť, sú k dispozícii všetky aj na stiahnutie, čo je v rozpore s pravidlami ochrany osobných údajov, ale aj základnou opatrnosťou,“ uviedla organizácia. V prípade, že niekto príde na poštu a pracovník pošty si na overenie identity jednoducho stiahne jeho elektronickú občianku, získa podľa Slovensko.Digital prístup k citlivým informáciám, ako je adresa, dátum narodenia, fotka či rodné číslo. „Takto sa otvárajú dvere k celej škále podvodov, od krádeže identity až po zneužitie údajov na získanie pôžičiek,“ dodalo Slovensko.Digital.Čítajte viac Sobáš, rozvod či sťahovanie. Koho musíte informovať? Zmena bydliska a mena prináša viac povinností, než čakáte