Focus: Progresívci zvyšujú náskok, Hlas padol pod desať percent, do parlamentu by sa dostali aj Demokrati

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Focus pre portál 360-tka, ktorý prebiehal od 10. do 17. septembra 2025 na vzorke 1 086 respondentov. Je to prvý prieskum, ktorý už zachytáva nálady voličov po predstavení vládneho konsolidačného balíka ministrom financií Ladislavom Kamenickým.
Podľa výsledkov by Progresívne Slovensko podporilo 22 percent voličov, čím si oproti augustu polepšilo a zväčšilo náskok pred Smerom. Ten by získal 18,2 percenta a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom oslabil. O tretiu priečku sa delia Hlas a Republika, ktoré dosiahli zhodne 9,7 percenta.
Do parlamentu by sa dostalo aj Hnutie Slovensko so ziskom 8,5 percenta, KDH a SaS so zhodným výsledkom 6,1 percenta. Demokrati by sa po dlhom čase vyšplhali nad päťpercentné kvórum, keď by ich volilo 5,1 percenta opýtaných. Pod čiarou zostáva koaličná SNS, Maďarská aliancia a ďalšie menšie subjekty.
Prepočet mandátov ukazuje, že najviac kresiel by získalo Progresívne Slovensko – 39. Smer by mal 32 poslancov, Hlas a Republika po 17, hnutie Slovensko 15, KDH 11, SaS 10 a Demokrati 9. V 150-člennom parlamente by tak opozičné strany spolu s Demokratmi disponovali väčšinou 84 hlasov. Bez účasti Matovičovho hnutia by ich počet klesol na 69, čo by na zostavenie vlády nestačilo. Smer, Hlas a Republika by mali spolu len 66 mandátov, takže ani spojenectvo týchto strán by neumožnilo vytvorenie väčšinovej koalície.