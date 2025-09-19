Proces s Cintulom pokračuje. Výpoveď ochrankárov bola nečakane rýchla

Cintulu priviezla eskorta do budovy banskobystrického súdu takmer hodinu pred pojednávaním, ktoré sa začalo desať minút po deviatej hodine. Postupne pred senátom sudcu Igora Králika vypovedali traja ochrankári.
Prvého z nich, svedka Lukáša Beneša, sa prokurátorka pýtala, čo si pamätá z udalosti, ktorá sa odohrala vlani 15. mája po tom, ako sa skončilo výjazdové rokovanie vlády v Handlovej, kde sa konalo. „Prichádzali sme k zábranám a započul som výstrel – otočil som sa k smeru, odkiaľ išiel. Videl som dvoch kolegov, ktorí vykonávali služobný zákrok. Poškodený padol, videl som krv,“ povedal.
O konkrétnych postupoch ochranky z taktických dôvodov nehovoril. „Ak sa ma pýtate, voči komu zasahovali kolegovia, vnímal som to tak, že zakročili voči osobe, ktorú som ja nevidel. Vykonávali hmaty a chvaty. Boli oproti sebe a tá osoba medzi nimi,“ ozrejmil.
Nasledovala výpoveď svedka Romana Šramka. „Premiér sa išiel rozlúčiť k davu. Videl som, ako jeden z kolegov prekročil zábrany, počul som výstrel. Otočil som sa a vtedy som zbadal, ako niekoho pacifikuje. Páchateľa som zo svojho miesta nevidel, takže neviem, ako v tej chvíli reagoval,“ uviedol stručne.
Po ňom prestúpil pred senát Peter Čeretkaj. „Po skončení vlády mal premiér už nastúpiť do auta, ale zakričal na neho niekto z davu a on sa rozhodol, že tam pôjde. Potom som začul nejakú ranu a videl, že z davu vyšla ruka s pištoľou. Viac si nepamätám,“ podotkol. Sudca ho vyzval, aby sa skúsil rozpamätať ešte viac. „Na policajta máte dosť slabú pamäť, skúste to,“ povzbudil ho.
„Zaznelo viac výstrelov. Premiér padol na zem, potom sme s ním prišli k autu. To je asi všetko, čo viem povedať,“ odvetil. Objasnil, že výstrel zaznel takmer hneď, ako Robert Fico prišiel k zábranám.
„Zbraň ten človek držal nad zábranami. Útočníka som vtedy nevidel, lebo kolega s ním akoby zápasil, prekrýval mi výhľad na neho, a chcel mu tú zbraň zobrať. Celkovo som počul štyri za sebou idúce výstrely. Vzdialenosť hlavne od premiéra odhadujem na 1,5 metra. Jeho zranenia som si všimol až v aute a to krvácajúcu ruku a brucho,“ uzavrel.Čítajte viac Ficov ochrankár po streľbe omylom nasadil putá policajtovi. Pokračoval proces s atentátnikom Cintulom
Cintula sa k výpovediam svedkov nevyjadril. Sudca netajil prekvapenie, že výpovede išli v takom rýchlom slede. Vyhlásil prestávku s tým, že poobede sa očakáva výpoveď Dany Reindlovej – riaditeľky regionálnej televízie, ktorej kameramanka zachytila atentát na premiéra. Pôvodne bola predvolaná na trinástu hodinu, no telefonicky sudcovi prisľúbila, že dostaviť sa môže zhruba o hodinu skôr.
Medzitým sudca uviedol, že sa budú prehrávať zvukové záznamy urobené agentom nasadeným na Cintulu vo väzení. Prokurátorka navrhla na časť z nich vylúčiť verejnosť, lebo by mohli, podľa hlasu, prezradiť identitu agenta. Predseda senátu jej vyhovel. Odhadol, že trvať to bude asi hodinu.
Cintula čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe. Hrozí mu doživotný trest odňatia slobody. Fica postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej minulý rok 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Neskôr došlo k zmene právnej kvalifikácie na zločin teroristického útoku.