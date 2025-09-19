Pravda Správy Domáce Namiesto 50-tisíc 600-tisíc eur. SaS kritizuje Šutaja Eštoka za „happening“ na vnútre: Mal by odstúpiť

Opozičná strana SaS kritizuje organizáciu Dní Ministerstva vnútra, ktoré sú podľa nej predražené. Problém má aj s inými nákupmi rezortu. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) by mal podľa predstaviteľov strany odstúpiť. Vadí im aj nehospodárnosť štátu v čase konsolidácie verejných financií. Predstavitelia strany to uviedli na piatkovej tlačovej konferencii.

19.09.2025 12:08
„Keď sa v minulosti konali dni ministerstva vnútra, tak ministerstvo vnútra na ne vynakladalo zhruba 50 000 eur, možno menej. Prišiel Matúš Šutaj Eštok, bude to stáť 600 000 eur, čiže aspoň dvanásťkrát viac,“ uviedol poslanec Národnej rady Juraj Krúpa (SaS).

Poslanec kritizoval i to, že platy policajtov v roku 2026 nebudú valorizované. Výplaty sa im pre vyššie odvody podľa neho znížia. „Ja si osobne myslím, že bolo by oveľa lepšie, rozumnejšie, keby Matúš Šutaj Eštok pre tú propagáciu polície a hasičov urobil to, že odstúpi z funkcie,“ vyhlásil Krúpa.

Poslanec Marián Viskupič (SaS) si myslí, že vláda míňa prostriedky nehospodárne na svoju vlastnú prezentáciu. „Ľudia sa skladajú stále viac a štát ešte aj v stave, kde už mohol mať ušetrené, tak proste nie, minie to inde,“ dodal. Ušetrené peniaze by podľa neho nemali byť použité z úcty k občanom a voličom nikde.

