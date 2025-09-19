Namiesto 50-tisíc 600-tisíc eur. SaS kritizuje Šutaja Eštoka za „happening“ na vnútre: Mal by odstúpiť

„Keď sa v minulosti konali dni ministerstva vnútra, tak ministerstvo vnútra na ne vynakladalo zhruba 50 000 eur, možno menej. Prišiel Matúš Šutaj Eštok, bude to stáť 600 000 eur, čiže aspoň dvanásťkrát viac,“ uviedol poslanec Národnej rady Juraj Krúpa (SaS).
Poslanec kritizoval i to, že platy policajtov v roku 2026 nebudú valorizované. Výplaty sa im pre vyššie odvody podľa neho znížia. „Ja si osobne myslím, že bolo by oveľa lepšie, rozumnejšie, keby Matúš Šutaj Eštok pre tú propagáciu polície a hasičov urobil to, že odstúpi z funkcie,“ vyhlásil Krúpa.
Poslanec Marián Viskupič (SaS) si myslí, že vláda míňa prostriedky nehospodárne na svoju vlastnú prezentáciu. „Ľudia sa skladajú stále viac a štát ešte aj v stave, kde už mohol mať ušetrené, tak proste nie, minie to inde,“ dodal. Ušetrené peniaze by podľa neho nemali byť použité z úcty k občanom a voličom nikde.Čítajte viac Šutaj Eštok nakúpil 130 Škodoviek za skoro päť miliónov eur