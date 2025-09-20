Jeden z najväčších hradov v Európe, ale aj na svete, máme na Slovensku. Skrýva neuveriteľne obrovské opevnenie

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.
Pustý hrad, týčiaci sa nad mestom Zvolen, patrí medzi najrozsiahlejšie hradné zrúcaniny v Európe. Jeho história siaha až do 12. storočia, keď slúžil ako významná strážna pevnosť. Z hradného vrchu sa návštevníkom otvára jedinečný panoramatický výhľad na Zvolen, Zvolenskú kotlinu aj okolité vrchy. Atmosféru miesta dotvára kontrast medzi dávnymi ruinami a živým mestom pod nimi. Často sa označuje za hrad s najrozsiahlejším opevnením na svete, pretože jeho plocha opevneného areálu dosahuje až 7,6 hektára. Vďaka tomu prevyšuje aj mnohé známe hrady, ktoré sú síce zachovalejšie, ale rozlohou menšie. Rozsiahle opevnenie, dlhé stovky metrov a miestami hrubé až 3,5 metra, robí z Pustého hradu unikátnu stredovekú pamiatku nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle.
Na horskom sedle Chlípavica stojí jedinečná atrakcia – najväčšie kukučkové hodiny na Slovensku. Nachádza sa v oblasti na rozhraní Gemera a Horehronia. Majestátna drevená konštrukcia púta pozornosť už z diaľky a svojou precíznou výzdobou pripomína rozprávkový domček. Každú hodinu sa z ich vnútra ozve hlasná kukučka, ktorá láka turistov aj okoloidúcich zastaviť sa a obdivovať toto dielo. Hodiny sú nielen symbolom remeselnej zručnosti, ale aj originálnym spestrením horskej krajiny. Vďaka nim sa Chlípavica stala obľúbeným miestom na krátky oddych a fotky s nezvyčajnou kulisou.
Sú obľúbeným miestom pre turistov aj rodiny s deťmi. Každú hodinu sa ozve veľká drevená kukučka a po nej z hodín „vypochoduje" štvorica drevených muzikantov, ktorí zahrajú ľudové melódie. Sošky hudobníkov vyrezal Ján Maciak z Tisovca. Hodiny sa stali sa symbolom spojenia ľudovej tvorivosti, technickej šikovnosti a turistickej zaujímavosti regiónu.