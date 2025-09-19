Pravda Správy Domáce Z Maškarovej bude riadna šéfka polície. Šutaj Eštok spravil dôležitý krok

Z Maškarovej bude riadna šéfka polície. Šutaj Eštok spravil dôležitý krok

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) požiadal Výbor Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť o určenie termínu na vypočutie prezidentky Policajného zboru poverenej výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jany Maškarovej. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann. Výbor musí Maškarovú vypočuť pred jej riadnym vymenovaním do funkcie.

19.09.2025 13:17
Jana Maškarová Foto: ,
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová
debata (1)
Policajná prezidentka Maškarová odpadla na tlačovej besede
Video

Ako Neumann dodal, minister výbor požiadal o termín v „čo najkratšom možnom čase“.

Maškarovú minister vnútra poveril vedením zboru v januári. Vypočutie prezidenta Policajného zboru pred brannobezpečnostným výborom vyžaduje zákon.

Maškarová v júni vyhlásila, že je pred výbor pripravená predstúpiť kedykoľvek.

maškarová Čítajte viac Dočasná šéfka polície Maškarová je pripravená predstúpiť pred výbor, čaká na termín od ministra
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Jana Maškarová #Matúš Šutaj Eštok #Polícia Slovenskej republiky