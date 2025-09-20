V súťaži študentských startupov zabodovala zľavová aplikácia

„Súťaž je určená pre všetkých študentov vysokých škôl na Slovensku, ktorí majú nejaké inovatívne nápady,“ uviedol výkonný predseda JCI – Slovakia Marián Meško.
Ako priblížil, kvalita prihlásených startupov je čoraz lepšia. Pribúdajú najmä nápady z oblasti informačných technológií, predovšetkým mobilné aplikácie. „To teraz hýbe svetom, asi je to trend,“ poznamenal.
Jeho slová potvrdil i výber poroty, ktorá v piatok za absolútneho víťaza vyhlásila Petra Sláčika, 25-ročného bakalára z Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Spolu s kolegom Davidom Kastlerom založil študentský startup s názvom Grocerly.
„Je to zľavová aplikácia, ktorá porovnáva položky naprieč reťazcami. Snažíme sa implementovať čo najviac funkcií, ktoré by človeku umožnili ušetriť až 30 percent na potravinách vďaka rozloženiu nákupného košíka cez viaceré reťazce," opísal pre Pravdu Sláčik.
Aplikácia je voľne dostupná, takže používateľ si môže vybrať najvýhodnejšiu ponuku bez toho, aby musel sledovať letáky či navštevovať viaceré obchody.
Podľa tvorcov projektu je služba určená hlavne rodinám, ktoré robievajú väčšie nákupy, sledujú zľavové akcie a hľadajú spôsoby, ako znížiť výdavky za potraviny, seniorom alebo mladým ľuďom, čo chcú ušetriť čas a peniaze.
Aplikácia zatiaľ zahŕňa len potraviny v troch najväčších obchodných reťazcoch, ale jej autori chcú pokryť i ďalšie prevádzky. Informácie o cenách čerpajú z verejne dostupných zdrojov.
„V budúcnosti chceme do aplikácie pridať čo najviac funkcií a posunúť ju do ďalších verzií, aby ju mohlo používať čo najviac ľudí," prezradil Sláčik. „Chceme to rozšíriť aj do iných segmentov, ako sú napríklad elektrospotrebiče a podobne," doplnil Kastler.
Čo rozhodlo o ich víťazstve? Podľa Meška zavážilo, že už majú „beta verziu“, teda nejaký prototyp, vďaka ktorému vedia ukázať, že má ich aplikácia budúcnosť.
„A verím, že keď sa tam pridajú nové funkcie a pribudnú ďalšie spoločnosti, bude to mať výbornú vypovedaciu schopnosť a využiteľnosť v praxi pre všetkých ľudí,“ zdôvodnil.
Pozrite si fotografie finalistov študentskej súťaže Slovak University Startup Cup 2025.
Ďalší finalista Dávid Gurbaľ zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach stavil na okuliarové rámy, ktoré vyrába ľuďom na mieru pomocou 3D skenovania a 3D tlače, takže sa dokonale prispôsobia potrebám klienta.
„Produkt je už hotový. Zostáva len presvedčiť optiky, aby ten rám dali do ponuky,“ vysvetlil študent biomedicínskeho inžinierstva.
Arnold Jančár z Fakulty prevádzky a ekonomiky, dopravy a spojov Žilinskej univerzity (ŽU) založil zase startup na zlepšenie efektivity a kvality testovania vozidiel. „Je to zariadenie, ktoré slúži ako náhrada za vodiča pri jazdných skúškach alebo crash testoch,“ opísal.
Ocenenie dostal i Andrej Pastorek z Fakulty informatiky a informačných technológií ŽU za nápad vytvoriť on-line trhovisko – platformu na podporu miestnych remeselníkov, umelcov a tvorcov vlastnoručných produktov.
Nezvyčajný nápad predstavil Matúš Šaray zo Stavebnej fakulty ŽU. Zaoberá sa konceptom dopravného značenia prostredníctvom dronov, ktorý by sa dal využiť v rizikových situáciách v cestnej premávke – napríklad pri dopravných nehodách či prejazde sanitky.