Vinársky svet smúti: Odišla legenda Peter Matyšák

Vo veku 73 rokov zomrel v sobotu ráno vinár Peter Matyšák, jeden z priekopníkov enogastronómie - párovania jedla s vínom. TASR správu potvrdila výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) Jaroslava Kaňuchová Pátková.

20.09.2025 17:15
Oznámenie o úmrtí s vyjadrením úprimnej sústrasti zverejnil ZVVS aj na sociálnej sieti. „Do vinárskeho neba odišiel človek plný energie, nadšenia a nápadov, ktoré sa mu darilo premieňať na skutočnosť,“ napísali.

Peter Matyšák bol kľúčovou postavou pri transformácii slovenského vinárstva po roku 1989. Svoje vinárstvo v Pezinku vybudoval v čase, keď bola vinárska scéna na Slovensku len v začiatkoch. Jeho vizionársky prístup sa prejavil nielen v zameraní na kvalitu, ale aj v inováciách. Bol jedným z prvých, ktorí zaviedli riadené kvasenie vína a investovali do moderných technológií, ako sú nerezové tanky, ktoré umožnili produkciu vín s konzistentnou kvalitou a zachovaním arómy.

Matyšák nebol len podnikateľ, ale aj motivátor a učiteľ pre mnohých mladých vinárov. Jeho vinárstvo sa preslávilo inováciami v pestovaní a spracovávaní menej známych, ale sľubných odrôd, čím diverzifikoval slovenskú ponuku vín. Jeho dôraz na moderné technológie a nadšenie pre vinárstvo pomohli vybudovať silnú a rešpektovanú značku. Vinárstvo Petra Matyšáka získalo množstvo domácich aj medzinárodných ocenení, čo svedčí o jeho prínose.

