Pravda Správy Domáce Kriminalisti chytili muža, ktorý sa vo videu vyhrážal voličkám Fica

Kriminalisti chytili muža, ktorý sa vo videu vyhrážal voličkám Fica

Kriminalisti chytili muža, ktorý vo štvrtok pred Senior centrom v Handlovej natočil a následne zverejnil video, v ktorom sa s čistiacim prostriedkom v ruke vyhrážal voličkám Roberta Fica. Konanie páchateľa bolo podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíkovej spôsobilé vzbudiť u obyvateľov v domove dôchodcov dôvodnú obavu o ich život a zdravie. Policajti ho vypátrali a zadržali ešte v ten istý deň.

20.09.2025 21:27
debata
Savom chce „otráviť“ voličky Smeru, muž spomenul aj premiéra Fica
Video
Zdroj: Okresná organizácia Smer Pezinok

„Policajti odboru kriminálnej polície na základe intenzívneho pátrania zadržali páchateľa, v zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia,“ informovala Ingrid Krajčíková. Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Handlovej vzniesol obvinenie 38 ročnému mužovi za prečin násilia proti skupine obyvateľov.

Spracovaný bude podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby a spisový materiál bude odovzdaný prokurátorovi na ďalšie konanie. O ďalšom osude obvineného rozhodne súd. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 3 roky.

NEPOUZIVAT Čítajte viac VIDEO: Savom chce „otráviť“ voličky Smeru a „Ficove babky“. Polícia rieši výhražné video z Handlovej
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Fico #Handlová #Smer #vyhrážky