Kriminalisti chytili muža, ktorý sa vo videu vyhrážal voličkám Fica

„Policajti odboru kriminálnej polície na základe intenzívneho pátrania zadržali páchateľa, v zmysle zákona ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov ho umiestnili v cele policajného zaistenia,“ informovala Ingrid Krajčíková. Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Handlovej vzniesol obvinenie 38 ročnému mužovi za prečin násilia proti skupine obyvateľov.
Spracovaný bude podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby a spisový materiál bude odovzdaný prokurátorovi na ďalšie konanie. O ďalšom osude obvineného rozhodne súd. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 3 roky.Čítajte viac VIDEO: Savom chce „otráviť“ voličky Smeru a „Ficove babky“. Polícia rieši výhražné video z Handlovej