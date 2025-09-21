Prieskum SANEP: PS pred Smerom. Opozícia potrebuje Matoviča, Demokrati by jej nepomohli

Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohoto prieskumu, tak by sa 8,1 % opýtaných nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 22,4 % deklarovalo, že by voliť nešli. Rozhodnutých by bolo 69,5 % oprávnených voličov a svoje hlasy by rozdelili nasledovne.
Parlamentné voľby by v polovici septembra vyhrala strana Progresívne Slovensko so ziskom 21,2 percenta hlasov, čím si táto strana oproti minulému mesiacu pohoršila o 0,3 percenta voličských hlasov. V prípade, že by sa voliči, ktorí teraz zvažujú voľbu Progresívneho Slovenska až ako svoju druhú možnosť, nakoniec predsa len rozhodli dať svoj hlas práve strane Michala Šimečku, potom by Progresívne Slovensko mohlo vo voľbách získať až 24 percent voličských hlasov.
Druhé miesto by obsadil Smer na čele s predsedom a premiérom Robertom Ficom so ziskom 20,6 percenta a strana si tak oproti minulému mesiacu polepšila o 0,1 percenta voličskej priazne. Volebný potenciál strany Smer sa v súčasnej dobe pohybuje okolo 23,5 percenta.
Strana Hlas na čele s jej predsedom Matušom Šutajom Eštokom by skončila na treťom mieste so ziskom 9,9 percenta, oproti minulému mesiacu si polepšila o 0,2 percenta voličskej priazne. Volebný potenciál Hlasu sa pohybuje okolo 12,5 percenta.
Štvrtá by skončila Republika so ziskom 9,8 percenta. Piatou stranou, ktorá by sa dostala do Národnej rady SR, je hnutie Slovensko so ziskom 7,7 percenta, nasledované stranou SaS so ziskom 7,2 percent. Siedmym subjektom, ktorý by bol v parlamente, je KDH, ktoré by získalo 6,4 percenta. Žiadna iná politická strana by sa teraz to parlamentu nedostala.
Pred bránami parlamentu by v polovici septembra zostali Demokrati (4,4 %) a Aliancia-Szövetség (4 %). Potrebných päť percent by nezískala ani vládna strana SNS (3,8 %) ani Sme rodina (2,7 %).
Ako ďalej vyplýva z prieskumu agentúry SANEP, viac ako dve tretiny oslovených sú si istí stranou, ktorej by, ak by sa teraz konali volby, odovzdali svoj hlas. Váhajúcich je v súčasnosti menej ako desatina.
V prepočte na kreslá v parlamente by podľa aktuálneho prieskumu volebných preferencií SANEP získala strana Progresívne Slovensko 38 mandátov, Smer 37 mandátov, Hlas rovnako ako Republika 18 mandátov. Hnutie Slovensko by v Národnej rade SR malo teraz 14 poslancov, SaS 13 a KDH 12 poslancov.
Uvedený exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 bol uskutočnený v dňoch 9. – 16. septembra 2025. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 2 .500 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov. Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5 %. Aktuálny prieskum vychádza iba z hlasov 69,5 % respondentov.