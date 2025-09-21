Generálny štrajk bol požiadavkou davu, tvrdí Naď

„Ja som len vychádzal na pódium a kričali dve veci: „generálny štrajk" a „hlboká orba"," vyhlásil Naď. On sám následne podľa vlastných slov pripustil, že generálny štrajk by mohol byť dobrou cestou.
S dátumom 17. novembra ako dátumom štrajku podľa Naďa prišiel predseda SaS Branislav Gröhling. „Tak si hovorím – áno to je dobrý dátum, lebo dovtedy to vieme aj zorganizovať a zároveň je to veľký symbol," povedal Naď.
Predseda Demokratov zároveň uviedol, že v rámci organizácie štrajku chcú komunikovať so všetkými, napríklad so zamestnávateľmi aj s odbormi. „Kedy by sa inokedy mali ozvať odborári, keď nie teraz," vyhlásil Naď s tým, že zamestnanci sú vládnymi opatreniami likvidovaní. „Vyslovene tieto zložky najchudobnejších ľudí krvácajú za Roberta Fica a teraz je čas pre odbory, aby zdvihli hlavu," doplnil Naď.