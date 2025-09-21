Kamenický: Ministri si zmrazia platy aj paušálne náhrady, o Troch kráľoch ešte rokujeme. PS by šetrilo na 13. dôchodkoch

Líder opozície hovorí, že premiérova sobotňajšia tlačovka venovaná Šimečkovej mame slúži na odpútanie pozornosti od konsolidácie. Či Marta Šimečková vystavila tri faktúry na rovnakú vec, otvorene odpovedal. „Ona to už vysvetlila,“ uviedol. Šéf PS odmieta, že by sa jeho mama obohacovala na úkor štátu a považuje to za lož. Útok na rodinu podľa neho nepatrí do politiky.
Celý život žije podľa jeho slov zo štátnych peňazí premiér Robert Fico (Smer). Strana preto nemá čo rozprávať o jeho matke a dotáciách, ktoré prijala od štátu. „„Má byt, ktorý nevie vysvetliť, ako kúpil, má vilu nikde v Chorvátsku, drahé hodinky. Oni idú niečo hovoriť mne?" spýtal sa Šimečka. „Kupujú si haciendy a idú niečo hovoriť mne, že moja rodina, moja mama," reagoval.Čítajte viac Zamestnanci zaplatia najvyšší účet za konsolidáciu. Na budúci rok môžete prísť aj o stovky eur
Kamenický naznačil, že Šimečka by sa mal zamyslieť nad odstúpením. Informácie, ktoré má Smer o Šimečkovej matke považuje za „škandál ako hrom“. Na margo toho, prečo Smer neorganizuje aj tlačovky ku kauzách dotácií z PPA šéf financií odpovedal, že „všetko sa vyšetruje“. „Ak niekto niekde pochybil, tak bude za to potrestaný,“ vyhlásil minister.
Šéf financií hovorí, že súčasná vláda nie je zodpovedná za konsolidáciu. Stojí si za tým, že v roku 2019 odovzdali verejne financie do rúk vlády Igora Matoviča (Hnutie Slovensko) v zdravom stave s 1,2-percentným deficitom. Dlh sa zvýšil podľa neho po tom, čo vládli Matovič, Eduard Heger (Demokrati) a úradnícky premiér Ľudovít Odor. Konkrétne to pripisuje celoplošnému testovaniu na covid a mobilným odberným miestach, exspirovaným vakcínam, zneužívaniu pandemickej pomoci, ale aj darovaniu vojenskej techniky Ukrajine.
Vláda nešetrí na sebe
Opozícia podľa Šimečku posledné dva roky prízvukovala vláde, aby šetrila v primárne sebe, ale neurobila tak. „Ja viem, že to sú zdanlivé malé čísla – lety ministerky, tryskáče, renta pre premiéra, dvojnásobné platy ministrov, ale keď nevedia šetriť v malom, tak nevedia šetriť ani vo veľkom,“ podotkol. Keby malo posledné roky šetriť PS, podľa šéfa hnutia by to vyzeralo inak.
„Nebolo by 35 štátnych tajomníkov, nebolo by toľko ministerstiev, nenakupovali by sa nové limuzíny, nové tryskáče, vyviazali by sme sa z nevýhodných zmlúv. To máte stámilióny,“ hovorí. „My by sme nezaviedli plošné 13. dôchodky, to poviem rovno. To je miliarda. To by sme v tejto ťažkej situácii nezaviedli. Nezaviedli by sme ani plošnú energopomoc, lebo na to ten štát nemá,“ pokračoval. Vláda by tak potom nemusela „ožobračovať ľudí“ na daniach. Presné čísla s položkami, kde by dokázali šetriť zverejniť nevedia, pretože nie je známe v akom stave budú verejné financie o dva roky pred voľbami.
Štát za posledný rok zorganizoval oslavy či už Cyrila a Metoda, konca druhej svetovej vojny, ale podujatia ako dni ministerstva vnútra v Inchebe či Agrokomplex celkovo za milióny eur. Kamenický na otázku, čo je to za konsolidáciu, keď si ľudia majú uťahovať a štát míňa, neodpovedal. Uviedol len, že medzi ľudí budú chodiť aj naďalej.
Kde chce štát šetriť na sebe, Kamenický nepovedal. „Odmietam lži, ktoré tu lietajú na úrovni parlamentu a opozície. Existuje jasný rozpis. Počul som, že si ideme niečo zakamuflovať, že to nebude v rozpočte. To sa nedá zakamuflovať,“ poznamenal. Rozpočet musí na vládu predložiť do 15. októbra.
O najviac peňazí podľa šéfa financií prídu ministerstvá Smeru. Aj jeho ministerstvo dostane menej peňazí ako vlani. Minulý rok ušetril vo svojom rezorte podľa jeho slov asi 55 miliónov eur a budú rok bude musieť ušetriť ďalších zhruba 30 miliónov. „Najväčšie nárasty budú v rezortoch strany Hlas,“ poukázal s tým, že je napríklad kvôli platom učiteľov či zdravotníkov. „Niekde medzi tým sa nachádzajú rezorty strany SNS,“ pokračoval.
Zmrazia si paušálne výdavky
Či koalícia zruší Troch kráľov ako deň pracovného pokoja ešte podľa Kamenického nie je uzavreté. „Máme rôzne návrhy, nechcem teraz hovoriť aké, ale momentálne to v rukách parlamentu a dohôd v koalícii,“ povedal. Sám podľa neho nebol zástancom toho, aby bol 6. január pracovným dňom. Potvrdil, že v tejto súvislosti ešte prebiehajú rokovania s Konferenciou biskupov Slovenska.
Potvrdil, že ministri si zmrazia paušálne výdavky. „Už je na tom dohoda. Už sme sa o tom bavili aj s premiérom,“ povedal. Zmrazené budú platy a paušálne výdavky poslancov parlamentu.