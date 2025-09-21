Danko chce reformovať, Majerský bráni samosprávy. O generálnom štrajku sa nezhodli

Danko priamo menoval osem samosprávnych krajov, ktoré považuje za prebytočné. Uviedol, že na východnom Slovensku by stačila len jedna župa a dodal, že „Štyristo miliónov každá župa“. Kriticky sa vyjadril aj k financovaniu Slovenskej akadémie vied, keďže „tam ide tento rok zhruba 130 miliónov eur, tak sa pýtam kam idú“. Líder SNS varoval, že ak nepríde k systémovej zmene a bude sa pokračovať v každoročnom zvyšovaní platov pre vojakov, učiteľov či policajtov, ekonomika podľa jeho slov „buchne“. Podotkol, že „prichádza čas, kedy treba niektoré úrady reformovať, zrušiť, nastaviť koncepciu.“Čítajte viac Prieskum SANEP: PS pred Smerom. Opozícia potrebuje Matoviča, Demokrati by jej nepomohli
Majerský naopak razantne oponoval, že samosprávne kraje poskytujú občanom „najlacnejšiu službu", keďže pokrývajú kľúčové oblasti ako verejnú dopravu, kultúru, zdravotníctvo, školstvo a sociálne služby. Dodal, že na samosprávy by sa malo presunúť viac kompetencií a financií. Upozornil, že ak by krachlo všetko, čo samospráva zabezpečuje, v systéme by ostala „veľká diera".
Obaja politici sa vyjadrili aj k výzve predsedu SaS Branislava Gröhlinga na generálny štrajk, ktorý sa mal konať 17. novembra. Majerský si nemyslí, že je naň priestor. Vysvetlil, že generálny štrajk „má úplne iné parametre ako sú opozičné protesty". Podľa jeho slov by štrajk „ochromil celú politiku, celé hospodárstvo republiky, školstvo, zdravotníctvo, sociálnu oblasť, dopravu". Zároveň kritizoval spôsob, akým sa o štrajku hovorilo na opozičnej demonštrácii. „Vykríknuť niečo z tribúny podľa mňa nie je dôstojné. Ak idú nejaké opozičné strany na nejaký protest, mali by byť vopred dohodnuté na takýchto silných vyjadreniach," zdôraznil Majerský. Napriek tomu potvrdil, že KDH bude naďalej protestovať proti konsolidácii.