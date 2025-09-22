ONLINE: Súd s Černákom pokračuje vo väznici v Leopoldove, novinári nesmú mať v sieni mobily ani kamery

8:00 Vstup do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby v Leopoldove umožnili novinárom od ôsmej hodiny. Pred vstupom museli prejsť prísnymi bezpečnostnými kontrolami. Predseda senátu rozhodol, že zo súdnej siene nemôžu vyhotovovať žiadne obrazové záznamy. Kamery, fotoaparáty či telefóny sú zakázané. Povolené sú len diktafóny, notebooky alebo prenosné pripojenie na internet.
7:55 Černák sa má znova postaviť pred súd tri dni po sebe – od 22. do 24. septembra vždy o deviatej hodine v súdnej sieni za múrmi leopoldovskej väznice. Naposledy sa verejné zasadnutie uskutočnilo v závere mája v rovnakých priestoroch. Prokurátorka vtedy predložila záznamy, ktoré podľa nej detailne monitorujú Černákov život vo väzení. Černákovi advokáti označili jej konanie za obštrukciu, nové materiály obhajoba žiadala zamietnuť.
Ako vyzeralo pojednávanie v máji
Mikuláš Černák si odpykáva doživotný trest za vyše tridsať vrážd, ktoré buď sám vykonal, nariadil ich vykonať alebo sa na nich podieľal. Doteraz sa priznal k 16 vraždám, no chce sa dostať na slobodu. Odsúdení pri doživotných trestoch totiž môžu po 25 rokoch vo väzení požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu.
Súdu doručili v máji návrhy na doplnenie dokazovania zo strany odsúdeného aj prokuratúry, dovedna zhruba 900 strán textu. Materiály, ktoré súdu predložila prokuratúra, však Černákovej obhajobe neboli po vôli. Sudcu žiadala o ich zamietnutie a pomerne ostro sa proti nim ohradila. Advokát Erik Magál sa vyjadril, že prokuratúra klame a väčšina z návrhov nesúvisí s konaním. Kritizoval najmä predloženie anonymného podania.
Ako vysvetlila po verejnom zasadnutí prokurátorka Okresnej prokuratúry Trnava Monika Brodanská, v anonymným záznamoch sú detailne zdokumentované správanie a reakcie Černáka vo väznici. Keď ich preverila, zistila, že sú pravdivé.
20. máj 2025
K Černákovej resocializačnej prognóze sa na neverejnom zasadnutí v apríli vyjadrili traja znalci z odboru psychiatria a psychológia. Ich posudky boli pre odsúdeného mafiána priaznivé a súd dostal aj kladné hodnotenia z leopoldovskej väznice.
Hodnotenie riaditeľa leopoldovského ústavu je podľa prokurátorky zaznamenané na troch stranách, pričom by malo obsahovať zhodnotenie 27 rokov bývalého mafiánskeho bosa za mrežami. „Podľa môjho názoru to hodnotenie nekorešponduje s tým, čo je uvedené v záznamoch. Pán Černák sa nie vždy správal v súlade s ústavným poriadkom,“ povedala na margo hodnotenia, ktoré predložil. Anonymné hodnotenia, ktoré predložila, naopak, monitorujú detailne jeho život „v chládku“.
V máji pred súd predstúpila štatutárka Občianskeho združenia Reštart – Nový život Adina Ionna Poppa z Rumunska, ktorá podala návrh na Černákovo prepustenie. V minulosti pracovala s repatriantmi. Na májovom pojednávaní uviedla, že v čase, kedy viedol podsvetie ho nepoznala, no ľudsky a zo skúseností je presvedčená, že z bývalého mafiána je iný človek ako pred 30 rokmi. Navštívila ho dovtedy trikrát.
V Banskej Bystrici sa stretla s Černákovou priateľkou Monikou Křivovou, s ktorou hovorili o ich vzťahu, zisťovala či je pod jeho vplyvom, či sa jeho násilná povaha zameriava aj na ženy, akú má Černák predstavu o budúcnosti. S Černákovou rodinou – matkou, bratrancom aj Křivovou sa stretla viackrát. Vypracovali resocializačný plán, ktorý je súčasťou návrhu na prepustenie.
„Ľudsky verím, že môže byť úspešný v prípade, že dostane šancu,“ vyjadrila sa v máji na súde. Trvala na tom, aby oslovili psychológa, ktorý by mal dostatočnú skúsenosť a výsledky, aby vypracoval posudok na Černáka, našli teda Karla Netíka. V posudku nie je podľa jej slov zmienka, že by bol Černák nebezpečný pre spoločnosť. Poppa hovorí, že sa jej uľavilo a utvrdila sa, že môže pokračovať ďalej.
Poppa dodala, že do života zaradila od 20 do 40 odsúdených, väčšinou ju oslovujú advokátske kancelárie. Za občianske združenie ide o prvý návrh na prepustenie.