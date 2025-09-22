Pravda Správy Domáce Prieskum SANEP o dôvere k lídrom: Fico tesne pred Šimečkom, na konci je Naď

Prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 sa v septembri zameral na dôveryhodnosť predsedov politických strán.

22.09.2025 05:00
Najdôveryhodnejším predsedom je podľa aktuálneho prieskumu súčasný premiér a predseda strany Smer Robert Fico. Dôveruje mu 38 percent opýtaných, nedôveruje 52 percent voličov. Lídrovi strany Progresívne Slovensko Michalovi Šimečkovi vyjadrilo dôveru 37 percent a nedôveru 53 percent respondentov. Tretiu priečku teraz obsadil predseda hnutia Republika Milan Uhrík s dôverou 31 percent a nedôverou 47 percent.

Tridsaťpercentnú dôveru opýtaných má v polovici septembra predseda strany Hlas a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, nedôveruje mu 56 percent voličov. Dôveru 26 percent opýtaných má predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling, nedôveruje mu 54 percent voličov. Predsedu SaS nasleduje predseda KDH Milan Majerský, ktorému dôveruje 23 a nedôveruje 54 percent opýtaných.

Pätnásťpercentnú dôveru má predseda hnutie Slovensko Igor Matovič, nedôveruje mu 69 percent opýtaných. Predsedovi vládnej strany SNS Andreji Dankovi teraz dôveruje 11 percent, nedôveruje 73 percent opýtaných. Desaťpercentnú dôveru má šéf Sme rodina Boris Kollár. Kollárovi nedôveruje 68 percent voličov.

Dôveru 9 percent opýtaných má predseda strany Aliancia – Szövetség László Gubík, nedôveruje mu 53 percent opýtaných. Najmenšiu osempercentnú dôveru má v polovici septembra predseda Demokratov Jaroslav Naď, nedôveruje mu 78 percent opýtaných.

Uvedený exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 bol uskutočnený v dňoch 9. – 16. septembra 2025. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 2 .500 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov. Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5 %. Aktuálny prieskum vychádza iba z hlasov 69,5 % respondentov.

