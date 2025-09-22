VIDEO: Definitívny koniec leta. Užite si posledné slnečné dni, teploty radikálne padnú

Od západu sa nad územie Slovenska blíži studený front, ktorý už v nedeľu vo výraznej miere ovplyvnil počasie vo Francúzsku. Intenzívne búrky tam zaplavovali ulice a spôsobili značné škody. Následne sa presunuli na sever Česka a nad Nemecko. V pondelok sa búrky presunú nad Alpy a Taliansko.Čítajte viac Teplotné rekordy konca septembra. Meteorológovia hovoria o mimoriadnom jave
Od utorka bude nad územím Slovenska postupovať studený front, ktorý prinesie oblačné počasie so zrážkami, píše portál imeteo.sk. Podľa meteorológov bude síce pršať málo, zato sa poriadne ochladí.
V pondelok počasie u nás ovplyvňuje ešte výbežok tlakovej výše, bude slnečno a teploty dosiahnu 23 až 28 °C. Od utorka sa budú teploty na našom území pohybovať o zhruba 6 °C nižšie a maximá sa budú pohybovať od 18 do 24 °C. V stredu sa príliv studeného vzduchu zintenzívni a oproti pondelku bude chladnejšie o zhruba 12 °C. Maximálne teploty sa vyšplhajú len na 11 až 18 °C. Meteorológovia očakávajú aj zrážky.