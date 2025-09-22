Pravda Správy Domáce VIDEO: Definitívny koniec leta. Užite si posledné slnečné dni, teploty radikálne padnú

Krátke obdobie mimoriadne teplého počasia pre túto ročnú dobu sa končí. Pondelok je posledný teplý deň, od utorka čakajte prudké ochladenie i dážď.

22.09.2025 07:20
Počasie na týždeň: Očakávajte prudký nástup jesene
Od západu sa nad územie Slovenska blíži studený front, ktorý už v nedeľu vo výraznej miere ovplyvnil počasie vo Francúzsku. Intenzívne búrky tam zaplavovali ulice a spôsobili značné škody. Následne sa presunuli na sever Česka a nad Nemecko. V pondelok sa búrky presunú nad Alpy a Taliansko.

Od utorka bude nad územím Slovenska postupovať studený front, ktorý prinesie oblačné počasie so zrážkami, píše portál imeteo.sk. Podľa meteorológov bude síce pršať málo, zato sa poriadne ochladí.

V pondelok počasie u nás ovplyvňuje ešte výbežok tlakovej výše, bude slnečno a teploty dosiahnu 23 až 28 °C. Od utorka sa budú teploty na našom území pohybovať o zhruba 6 °C nižšie a maximá sa budú pohybovať od 18 do 24 °C. V stredu sa príliv studeného vzduchu zintenzívni a oproti pondelku bude chladnejšie o zhruba 12 °C. Maximálne teploty sa vyšplhajú len na 11 až 18 °C. Meteorológovia očakávajú aj zrážky.

