SaS: Vyzývame 17. novembra na generálny štrajk, ľudia sa k nemu sami prihlasujú

„Mám za sebou niekoľko stretnutí a nasledujúce týždne absolvujem desiatky stretnutí so zamestnávateľmi, s odbormi, s podnikateľmi, ktorí hovoria, že súčasná konsolidácia je hrozbou pre všetkých. Že radšej symbolicky uzatvoria svoje prevádzky svojej výroby, pretože tá škoda bude omnoho menšia ako to, čo tu pripravuje Fico v rámci celej konsolidácie. Hovoria to samostatne jednotliví živnostníci, ale aj podnikatelia,“ doplnil Gröhling.
Podľa svojich slov si uvedomuje, že nie každý sa do štrajku môže zapojiť. Naznačil, že prerušenie práce v zapojených prevádzkach by mohlo trvať niekoľko hodín. Občania, ktorí sa pripojiť nebudú môcť, by mohli štrajk aspoň symbolicky podporiť vo verejnom priestore. Strana podľa jej predsedu pripravila i koordinačný web.
„Úspech bude, keď to Ficova vláda pocíti. Pocíti, že ňou zatrasieme, že naozaj nemôžu robiť toto, čo robia, že Slováci to nechcú. Slováci chcú mať pokoj od politiky, chcú mať pokoj od toho, že Fico chodí hentam do Ruska. Chcú žiť v demokratickej krajine, chcú žiť v krajine, kde ľudia budú mať viac peňazí v peňaženkách,“ uviedol. Ako dodal, strana bude o týždeň informovať, ako organizácia štrajku postupuje a koľko zamestnávateľov sa k nemu hlási. Podobným spôsobom budú komunikovať aj so svojimi partnermi v opozícii. Podľa svojich slov bude Gröhling rád, ak sa k iniciatíve pripoja aj oni.
Majerský: Generálny štrajk nemajú pripravovať a ohlasovať politické strany
Generálny štrajk nemajú pripravovať a ohlasovať politické strany. Je to vecou zamestnávateľov a odborárov. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) si 17. november pripomenie na námestiach. V reakcii na výzvy opozičnej strany SaS na účasť 17. novembra na generálnom štrajku to uviedol predseda KDH Milan Majerský. TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.
„Zároveň platí, že generálny štrajk by priniesol obrovské ekonomické škody, v konečnom dôsledku by ešte zhoršil stav verejných financií a doplatili by naň práve tí, ktorých chceme chrániť: rodiny, deti, seniorov či živnostníkov,“ varovalo hnutie.
Ako hnutie vyhlásilo, k zodpovedným rozhodnutiam pristupuje vždy s rozvahou. Zápas proti konsolidácii vedie politickými a hodnotovými nástrojmi – slušne, férovo, ale nekompromisne. „KDH dlhodobo a jasne hovorí, že táto konsolidácia je nespravodlivá a bezcitná, pretože najviac dopadá na rodiny s deťmi, seniorov a najslabších. Vláda si opäť vybrala tú najľahšiu cestu – namiesto toho, aby šetrila na sebe, berie tým, ktorí sa najťažšie bránia,“ vyhlásili kresťanskí demokrati.