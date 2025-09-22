Pravda Správy Domáce Súd uložil Jurajovi Ondrejčákovi, šéfovi piťovcov, trest väzenia na 21 rokov a štyri mesiace

enát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku uložil v pondelok Jurajovi Ondrejčákovi súhrnný trest odňatia slobody vo výmere 21 rokov a štyri mesiace. Trest si má odpykať v strednom stupni stráženia. Súd mu tiež uložil ochranný dohľad na tri roky. Zároveň zrušil výrok o treste a ochrannom dohľade rozsudku ŠTS z mája v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu SR z augusta. Súd tak rozhodol na základe dodatku k dohode o vine a treste uzatvorenej medzi prokurátorom a Ondrejčákom. Rozsudok je právoplatný.

22.09.2025 12:12 , aktualizované: 13:11
Bývalého piťovca Rajeckého priviezli na súd v Pezinku
Prokurátor Rastislav Hruška po pojednávaní vysvetlil, že pri dohode o treste zohľadnili aj novelu Trestného zákona zo 6. augusta 2024. Podľa nej treba prihliadať aj dobu od spáchania trestného činu. „K zníženiu trestu došlo zohľadnením tej skutočnosti, že v predchádzajúcom rozhodnutí bol menovanému obvinenému, respektíve už odsúdenému znížený trest o 1,5 roka. Preto bol aj pôvodne navrhovaný trest 21 rokov a šesť mesiacov, čo bolo zníženie o 1,5 roka oproti pôvodne schválenému trestu v rámci dohody, ktorý bol následne upravený znížením ešte o dva mesiace,“ ozrejmil.

Koľko si Ondrejčák reálne odsedí, jeho advokát Ivan Mojžiš povedať nevedel. „Závisí to od toho, či súd bude súhlasiť s podmienečným prepustením. To prichádza do úvahy asi tak za rok aj pol,“ odhadoval pred novinármi.

Najvyšší súd (NS) SR koncom januára zrušil Ondrejčákovi, prezývanom Piťo, 23-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu uložil ŠTS v Pezinku v roku 2021 za viaceré trestné činy na základe dohody o vine a treste, ktorú uzavrel Piťo s prokurátorom vtedajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry. Ondrejčák si tento trest odpykával za vraždu Ľuboslava Velka, objednávku vraždy Jána Takáča a ďalšie trestné činy.

Ondrejčák si od mája odpykával úhrnný 14,5-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu v prvom obnovenom procese uložil ŠTS v máji a následne ho potvrdil NS koncom augusta.

