Súd uložil Jurajovi Ondrejčákovi, šéfovi piťovcov, trest väzenia na 21 rokov a štyri mesiace

Prokurátor Rastislav Hruška po pojednávaní vysvetlil, že pri dohode o treste zohľadnili aj novelu Trestného zákona zo 6. augusta 2024. Podľa nej treba prihliadať aj dobu od spáchania trestného činu. „K zníženiu trestu došlo zohľadnením tej skutočnosti, že v predchádzajúcom rozhodnutí bol menovanému obvinenému, respektíve už odsúdenému znížený trest o 1,5 roka. Preto bol aj pôvodne navrhovaný trest 21 rokov a šesť mesiacov, čo bolo zníženie o 1,5 roka oproti pôvodne schválenému trestu v rámci dohody, ktorý bol následne upravený znížením ešte o dva mesiace,“ ozrejmil.
Koľko si Ondrejčák reálne odsedí, jeho advokát Ivan Mojžiš povedať nevedel. „Závisí to od toho, či súd bude súhlasiť s podmienečným prepustením. To prichádza do úvahy asi tak za rok aj pol,“ odhadoval pred novinármi.
Najvyšší súd (NS) SR koncom januára zrušil Ondrejčákovi, prezývanom Piťo, 23-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu uložil ŠTS v Pezinku v roku 2021 za viaceré trestné činy na základe dohody o vine a treste, ktorú uzavrel Piťo s prokurátorom vtedajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry. Ondrejčák si tento trest odpykával za vraždu Ľuboslava Velka, objednávku vraždy Jána Takáča a ďalšie trestné činy.
Ondrejčák si od mája odpykával úhrnný 14,5-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu v prvom obnovenom procese uložil ŠTS v máji a následne ho potvrdil NS koncom augusta.