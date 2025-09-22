Pravda Správy Domáce Špecializovaný trestný súd zasadá v prípade novinára Paľa Rýpala

Špecializovaný trestný súd zasadá v prípade novinára Paľa Rýpala

Odsúdený vrah z maďarskej väznice prehovoril o detailoch zmiznutia investigatívneho novinára Paľa Rýpala, nezvestného od roku 2008. Prípad opäť otvorila polícia a obvinený bol v pondelok predvedený na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici.

22.09.2025 14:41
debata
Obhajca Mikuláša Černáka Erik Magál: Ťah prokuratúry s doručením stoviek strán je čistá obštrukcia
Video

Ako píše portál noviny.sk, investigatívneho novinára, ktorý zmizol bez stopy v apríli 2008. Prípad, ktorý viedol k mnohým špekuláciám a domnienkam, naberá nový smer.

List, ktorý sa našiel po jeho zmiznutí v jeho prenajatom byte, viedol k domnienke, že sa jednoducho rozhodol zmeniť život a odísť.

Norbert Kosťov, odsúdený v Maďarsku na doživotie za dvojnásobnú vraždu, prehovoril o desivých detailoch Rýpalovho zmiznutia. Podľa informácií denníka Plus jeden deň opísal, ako mal byť novinár sledovaný, unesený a zavraždený na objednávku mafiánskeho bosa Ľudovíta Sátora. V Pondelok Kosťov vypovedal na Špecializovanom trestnom súde v Bystrici.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #pavol rýpal #sátorovci