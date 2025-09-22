Súd v kauze Mýtnik sa posúva. Čaká sa na spis od Najvyššieho súdu

„Termín hlavného pojednávania určený na dni 23. a 24. septembra, 14. a 15. októbra bol zrušený z dôvodu, že Najvyšší súd doposiaľ nevrátil prvostupňovému súdu spis,“ zdôvodnila Horáková.
Proces v kauze Mýtnik, ktorá sa týka podozrení z predražených IT tendrov na finančnej správe v rokoch 2013 až 2018, sa na trestnom súde začal v októbri v roku 2022.
Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku čelia podnikateľ Jozef Brhel, jeho syn Jozef Brhel mladší, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc, podnikateľ Martin Bahleda, bývalý predstaviteľ finančnej správy Milan Grega a architekt Miroslav Slahučka. Obžalovaní vinu odmietajú.
Vlani v decembri trestný súd odročil hlavné pojednávanie na február tohto roka. Februárové i všetky ďalšie termíny však následne zrušil „z dôvodu nevrátenia príslušného spisu zo strany NS SR, keďže nebolo rozhodnuté o sťažnostiach obžalovaných proti uzneseniu z 10. decembra 2024“. Podľa rozpisu pojednávaní špecializovaného trestného súdu je najbližší termín vytýčený na začiatok decembra.