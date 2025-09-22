Pravda Správy Domáce Slovenské vinárstvo prišlo o ďalšiu osobnosť. Zomrel majiteľ Zámockého vinárstva v Pezinku Šimák mladší

Vo veku 51 rokov zomrel Štefan Šimák mladší, konateľ Zámockého vinárstva v Pezinku, ktorý pokračoval v práci svojho otca, mediálneho podnikateľa a vizionára Štefana Šimáka staršieho.

Smutná správa prišla len dva dni po úmrtí známeho vinára Petra Matyšáka. O Šimákovom odchode informoval portál Pluska. Štefan Šimák mladší sa v posledných rokoch sústredil najmä na rozvoj vinárstva a správu zámku, kde pôsobil ako konateľ spoločnosti.

Šimák starší zomrel v januári 2021. V mediálnej oblasti patril k najvýraznejším osobnostiam – spoluzakladal týždenník Plus 7 dní a neskôr vybudoval najväčší slovenský vydavateľský dom 7 Plus. Po predaji mediálnej skupiny sa sústredil na obnovu pezinského zámku, ktorý premenil na miesto spájajúce históriu, kultúru a vinohradníctvo.

Spolu so známym vinárom Romanom Janouškom tu založil Zámocké vinárstvo Pezinok. Ich spoločným cieľom bolo vyrábať vína tradičnými metódami z hrozna pochádzajúceho z vlastných viníc na juhu Slovenska.

Zámok bol v čase kúpy v zlom technickom stave, no podarilo sa ho zachrániť a v roku 2015 tu slávnostne spustili vinársku výrobu. Do projektu sa postupne zapojili aj obaja Šimákovi synovia – Štefan a Richard. Ich mená sa stali súčasťou značky Šimák Zámok Pezinok, ktorá nadviazala na dlhoročnú vinohradnícku tradíciu regiónu.

