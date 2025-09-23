Ján Papánek má v New Yorku svoju miestnosť. Diplomat stál pri zrode OSN

„S veľkou úctou dnes na pôde Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN tu v New Yorku, v srdci medzinárodného diania, odhaľujeme reliéf Jána Papánka – výnimočného diplomata, ktorý stál pred 80 rokmi pri zrode tejto inštitúcie a jej mierovej vízie,“ uviedol v príhovore Blanár.
„Diplomacia nie je o sile, ale o dôvere. Nie o presadzovaní moci, ale o hľadaní rovnováhy,“ zdôraznil minister zahraničných vecí parafrázujúc Papánka. „Jeho osobnosť spája minulosť s našou prítomnosťou a budúcnosťou. Pretože dnes, v čase napätí, konfliktov a polarizácie, opäť raz stojíme pred výzvou, ako zabezpečiť dodržiavanie princípov a pravidiel, ktoré Ján Papánek pomáhal formovať pred 80 rokmi,“ zdôraznil Blanár.
Minister tiež vyzdvihol diplomatickú tradíciu Slovenska a pevné postavenie v medzinárodnom spoločenstve, pričom slovenská diplomacia sa aktívne rozvíja i dnes – zapájaním sa do riešenia globálnych výziev, podporovaním mierových iniciatív, rozvojovej spolupráce a ochraňovaním ľudských práv. Aj tieto hodnoty vytvárajú základ slovenskej kandidatúry za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na obdobie rokov 2028 – 2029, uvádza ministerstvo.
Pamätná plaketa
Prezident SR Peter Pellegrini sa v pondelok v New Yorku zúčastnil na slávnostnom odhalení pamätnej plakety významného diplomata Jána Papánka. Jeho meno zároveň nesie už aj zasadacia sála Stálej misie SR pri OSN.
Pellegrini vo svojom príhovore pripomenul, že Papánek bol jedným zo 14 právnikov, ktorí tvorili Chartu OSN. „Ako prvý československý veľvyslanec pri OSN veril, že aj malý národ môže mať v medzinárodnom spoločenstve veľký hlas,“ povedal prezident. Zároveň vyzdvihol odvahu diplomata po komunistickom prevrate v roku 1948, keď sa na pôde OSN postavil proti nastupujúcej totalite v Československu. „Vystúpil proti zničeniu demokracie, hoci vedel, že tým riskuje vlastnú kariéru aj životnú cestu. Domov sa už nikdy nevrátil,“ dodala hlava štátu.
„Úspech Spojených národov bol môj životný cieľ, lebo pokoj znamená pokrok pre môj národ a bezpečnosť pre moju vlasť,“ uviedol prezident s odvolaním sa na Papánkove slová. Pellegrini upozornil, že vyjadrenie diplomata nestráca platnosť ani v súčasnosti. „Aj dnes čelíme vojnám, napätiu a strate dôvery. O to viac potrebujeme OSN. Nie je bez chýb, ale je jediná. A dáva hlas aj krajinám, ako je tá naša,“ povedal prezident. Podľa hlavy štátu nie je odhalenie plakety iba spomienkou na významného diplomata, ale aj záväzkom do budúcnosti. Sála Jána Papánka má podľa neho inšpirovať ďalšie generácie diplomatov, aby chápali svoju prácu ako službu pravde, slobode a mieru.
Ján Papánek bol jedným zo zakladateľov Organizácie Spojených národov a prvým stálym predstaviteľom Československa pri OSN. Podieľal sa na príprave Charty OSN, ktorá bola podpísaná 24. októbra 1945 na konferencii v San Franciscu.
v období od leta 1946 do decembra 1950 zastupoval ČSR na pôde OSN. Napriek politickým tlakom komunistov po roku 1948 neustúpil a slúžil s veľkým odhodlaním.
Po roku 1948 zostal v exile v USA, kde založil fond na pomoc utečencom z Československa. Počas štyroch desaťročí prostredníctvom Rady slobodného Československa podporil viac ako 150-tisíc ľudí, ktorí utekali pred totalitou za železnou oponou, uviedla kancelária prezidenta.