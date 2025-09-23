"Ani predseda vlády si nemôže dovoliť všetko." Šimečkova matka podáva na Fica trestné oznámenie

Marta Šimečková a jej spolupracovníčka Andrea Puková to uviedli vo vyhlásení na sociálnej sieti. Podvod pri čerpaní podpory v roku 2021 v súvislosti s epidémiou covidu odmietli, súčasne ale prisľúbili peniaze vrátiť, pokiaľ tak rozhodne príslušná inštitúcia.
Fico slovne zaútočil na Šimečkovú po tom, čo odmietol zodpovednosť svojej vlády za potrebu prijímať nepopulárne opatrenia na ozdravenie štátnych financií.Čítajte viac Smer obvinil Šimečkovu mamu z podvodov s dotáciami. Šimečka hovorí o obsesii Fica jeho rodinou
Najnovší konsolidačný balíček jeho vlády už kritizovali odbory, zamestnávatelia aj zástupcovia samospráv a opozícia na čele so Šimčekovým hnutím Progresívne Slovensko (PS) proti nemu opakovane zvolala demonštrácie. Premiér okrem iného tvrdil, že Šimečková si z dotácií nechala opakovane preplatiť faktúry na jeden z projektov.
„Proti bezprecedentnému urážaniu sa ideme brániť vlastným trestným oznámením, pretože ani predseda vlády si nemôže dovoliť všetko,“ uviedla Šimečková.
Jej mimovládna organizácia, podobne ako iné spolky, dostali podľa Šimečkovej podporu na kompenzáciu epidemických reštrikcií v čase koronavírusu. „Bolo to iba raz, čo sme získali podporu, ktorá nebola účelovo viazaná na žiadny projekt. Situácia bola výnimočná a vôbec nebolo jasné, ako sú nastavené pravidlá a nie je to jasné ani dnes,“ napísala Šimečková. Dodala, že veľké projekty sa uchádzajú o príspevky z rôznych verejných zdrojov.
Fico dal cez víkend tiež najavo, že v tomto prípade trestné oznámenie nepodá. K takému kroku sa podľa denníka N prihlásila šéfka jednej z mimoparlamentných strán.
Premiér a vládni politici slovne útočili na Šimečkovu rodinu už skôr, a to napríklad v čase iných protivládnych demonštrácií. Napríklad vo februári kabinet vo vyhlásení vyjadril znepokojenie nad tým, že jedna z inštitúcií EÚ začala vymáhať vrátenie dotácie od občianskeho združenia Projekt Fórum, ktorého predstaviteľkou je Šimečkova matka.
Pred rokom zase poslanci slovenských vládnych strán odvolali Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu. Návrh zdôvodnili napríklad tým, že tri mimovládne organizácie blízke jeho príbuzným získali peniaze od štátu a že existuje podozrenie z nezákonného postupu pri ich prideľovaní.Čítajte viac Šimečka: Fico nevie obhájiť konsolidáciu a nahneval ľudí. PS zvolalo na dnes protest