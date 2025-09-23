Pravda Správy Domáce Veľký posun po skoro 20 rokoch. V prípade Paľa Rýpala vzal súd do väzby osobu

Špecializovaný trestný súd rozhodol o vzatí do väzby osobu N. K. v súvislosti so zmiznutím novinára Pavla Rýpala. Vo väzbe je na obdobie dočasného odovzdania na územie Slovenskej republiky od 22. septembra do 3. októbra.

23.09.2025 08:43 , aktualizované: 08:50
Rozhodnutie súdu je právoplatné. Vyplýva to z informácií, ktoré potvrdila Mária Horáková z informačného centra trestného súdu. Zrejme ide o Norberta Kosťova.

Kosťova priviezli na Slovensko v pondelok z Maďarska. Podľa medializovaných informácií je spájaný so zmiznutím Rýpala z roku 2008. Ako pre médiá povedala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Nitre Karin Kolenčíková, dotyčného si slovenská strana vyžiadala na základe Európskeho vyšetrovacieho príkazu.

„Súd v Budapešti súhlasil s jeho takzvaným požičaním na dva týždne,“ uviedla prokurátorka s tým, že Kosťov je v procesnom postavení podozrivého. „Avšak to vyplýva len zo skutočností, ktoré on sám inicioval,“ povedala Kolenčíková.

Prokurátorka doplnila, že je plne v kompetencii policajného vyšetrovateľa, aké úkony s Kosťovom za dva týždne jeho pobytu na Slovensku absolvuje. „V rámci toho, aby sa nejako pohlo dokazovanie vo vyšetrovaní,“ dodala.

Novinár Pavol Rýpal je nezvestný od apríla 2008. Podľa medializovaných informácií mohol byť za jeho zmiznutím šéf dunajskostredského podsvetia Ľudovít „Lajos" Sátor.

