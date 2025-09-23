ONLINE: Súd s Černákom pokračuje, pred sudcu ho priviedla ozbrojená stráž

9:25 Keď sa sudca chcel pustiť do rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica, slovo si vyžiadal advokát Ján Gereg. Podotkol, že psychológ a súdny znalec Anton Heretik nikdy osobne nevyšetril Černáka. „Som plne zodpovedný za takéto vyhlásenie,“ povedal Gereg. Hovorí, že ide o anomáliu, pričom z Heretikových myšlienok sa vybrali len niektoré veci, ktoré odzneli aj na súde. „Nikdy osobne Mikuláša Cěrnáka nevyšetril,“ zopakoval obhajca.
Sudca reagoval, že Heretik bol vylúčený z konania. Černák súhlasne pritakal, že to tak je.
9:09 Štatutárku OZ Reštart – Nový život Adinu Ionnu Poppu tento raz posadili neďaleko Černáka, sedí za obhajobou. Černáka prišla podporiť do siene aj jeho snúbenica Monika Křivová.
9:07 Sudca oznámil, že sa dnes pokračuje s oboznamovaním rozhodnutia krajského súdu z roku 2010. O slovo sa prihlásila advokátka Messingerová. Hovorí, že sú verejnosti podsúvané nepravdivé informácie o Černákovom psychickom stave. Prokurátorka reagovala, že len žiada súd, aby venoval pozornosť tomu, že má Černák štvrtý stupeň psychopatie.
9:02 Černáka priviedli ozbrojení príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže.
8:41 V pojednávacej miestnosti sa už nachádzajú prokurátorka Okresnej prokuratúry Trnava Monika Brodanská, obhajcovia Černáka Diana Messingerová, Erik Magál aj Ján Gereg.
8:00 Prísne kontroly na vstupe do pevnosti neobišli novinárov ani v utorok. Rovnako platí, že telefóny či kamery sú zakázané, so sebou si mohli vziať len diktafóny či notebooky.
7:55 V pondelok si verejnosť a médiá vypočuli listinné dôkazy vrátane dôvodov, pre ktoré by Černák mal byť prepustený po 27 rokoch na slobodu, ale aj brutálnych skutkov, ktoré spáchal a je za ne odsúdený. Konanie s bývalým šéfom podsvetia pokračuje dnes.
Prokurátorka: Černákovi diagnostikovali štvrtý stupeň psychopatie z piatich
Sudca Vrbjar sa v pondelok venoval predovšetkým listinným dôkazom, najskôr čítal návrh združenia Reštart – Nový život. Okrem iného zaznelo, že z peňazí, ktoré Černák získal za predaj autobiografie, podporil viaceré oddelenia detskej onkológie. Zabezpečené má bývanie v Banskej Bystrici s partnerkou Monikou.Pred pár rokmi ho zaradili do resocializačného programu Šanca na návrat.
OZ sa podrobne zaoberalo Černákovým správaním a v odvolaní sa na posudky konštatovalo, že sa za roky vo väzení osobnostne „posúval dopredu“. Nepredpokladá, že by v budúcnosti došlo k takému správaniu, ktoré by ho znova dostalo za mreže. Vyzdvihlo, že ani znalci u neho nezistili hlboké kriminogénne faktory a je možné ho resocializovať.
Združenie poukázalo, že pobyt vo väznici podľa znalcov plní svoj účel. Černák si plní svedomito aj pracovné povinnosti. Pripravuje projekt pre mladých ľudí, ktorého cieľom bude upovedomovať ich o dodržiavaní zákona. Chce tak predchádzať aj glorifikácii jeho minulosti. Organizovať chce prednášky na témy dôsledky kriminálneho správania. Ak sa Černák dostane z väzenia, plánuje sa zamestnať na pozícii obchodný zástupca, pričom zaznelo aj meno konkrétnej firmy, ktorá sa venuje okrem iného hotelovému a gastro biznisu.
Černáka, ktorý sa doteraz priznal k 16 vraždám, prišla podporiť aj jeho snúbenica Monika Křivová a tiež šéfka Občianskeho združenia (OZ) Reštart – Nový život Adina Ionna Poppa z Rumunska, ktorá žiada jeho prepustenie. V porovnaní s májom, keď obhajovala dôvody jeho prepustenia, sa tento raz k slovu nedostala. Naposledy tvrdila, že v čase, keď viedol podsvetie, ho nepoznala, no ľudsky a zo skúseností je presvedčená, že z bývalého mafiána je iný človek ako pred 30 rokmi. Navštívila ho dovtedy trikrát.
Zistili mu psychopatiu
Neskôr sa sudca venoval starším znaleckým posudkom, potom prešiel k záverom klinického psychologického a psychiatrického vyšetrenia, v rámci ktorého sa zisťovalo, či Černák trpí psychickou poruchou alebo chorobou. Ako zaznelo, z viacerých posudkov v čase ich vyhotovenia vyplynulo, že netrpí duševnou chorobou, konštatovali však u neho vtedy zmiešanú poruchu osobnosti. Žiadna duševná porucha nebola motívom jeho konania, motívom bola zištnosť. Znalci konštatovali, že resocializácia by u neho mohla vyjsť.
To však nestačilo prokurátorke Okresnej prokuratúry Trnava Monike Brodanskej, ktorá navrhla, aby zazneli aj ďalšie časti znaleckých záverov. Sudca jej vyhovel, no nebolo to po vôli Černákovým obhajcom. Zopakovali, že mu nezistili žiadne vážne psychické ochorenie.
Prokurátorka po pojednávaní vysvetlila, prečo považovala za dôležité, aby doplňujúca informácia zaznela. „Je nevyhnutné si uvedomiť, že tie závery vychádzajú z jeho obsahu (znaleckého posudku, pozn. red.). Čo v záveroch nebolo uvedené, je to, že odsúdenému bola diagnostikovaná psychopatia štvrtého stupňa, čo nie je, ako obhajoba tvrdí, duševná choroba alebo porucha, ale je to jeho trvalá osobná charakteristika, ktorá sa nemení,“ zdôraznila prokurátorka po pojednávaní médiám. Ak sa podľa nej pozrieme na podmienky podmienečného prepustenia, jednou z tých, ktorú súd skúma, je osobnosť páchateľa, a preto je potrebné zohľadniť aj túto skutočnosť.
Na otázku, či by Černák mohol byť nebezpečný na slobode, Brodanská odpovedala, že doterajšie znalecké posudky neboli vykonané v celosti. „Pochybnosti tam teda sú,“ pokračovala. Prečo sa psychopatia nedostala do záverov znaleckých posudkov, je podľa prokurátorky otázkou skôr na znalcov.
Veľmi sa hanbím
O možnosti, že by Černák po prepustení na slobodu pracoval na pozícii obchodného zástupcu, má štátna zástupkyňa jasný názor. „Obsahom návrhu tohto občianskeho združenia je vyslovene to, že pani štatutárka mala nejakým spôsobom sprostredkovať prácu v tejto spoločnosti, pričom neviem, na čo vôbec toto bolo nutné, keďže štatutárkou tejto obchodnej spoločnosti bola v čase podávania návrhu družka odsúdeného,“ priblížila Brodanská. Otázku Černákových prednášok tínedžerom po prepustení zodpovedala len stručne – za dobrý nápad to nepovažuje. „Podľa môjho názoru nie,“ skonštatovala.
Neskôr sa predseda senátu viac ako dve hodiny venoval šiestim starším prípadom vrážd, na ktorých bývalý mafiánsky boss participoval vrátane objednávky z väzenia. Išlo o rozsudok Okresného súdu v Prešove z roku 2009, keď Černáka odsúdili na doživotný trest odňatia slobody. „Veľmi sa hanbím za túto časť mojej minulosti,“ vyžiadal si slovo Černák. Dodal, že sa chce úprimne ospravedlniť, že ich spôsobil, ako aj za traumy, ktoré spôsobil skutkami iným.
Advokáti Mikuláša Černáka Diana Messingerová, Erik Magál a Ján Gereg sa po odchode z väznice odmietli vyjadriť. Rovnako neprehovorila ani snúbenica bývalého bossa Křivová.
Sudca Vrbjar oznámil, že sa bude pokračovať dnes. Na rad by sa mali dostať stovky strán anonymných záznamov, v ktorých je detailne zdokumentované správanie a reakcie Černáka vo väznici. Prokurátorka ich preverovala a zistila, že sú pravdivé. Obsah dokumentov je v kontraste s tým, ako mafiána vykresľuje hodnotenie riaditeľa väznice zosumarizované na troch stranách. Zaujímavosťou je, že Černák dostal ako prvý doživotne odsúdený človek na Slovensku kladné hodnotenie k návrhu na podmienečné prepustenie po 27 rokoch.
„Podľa môjho názoru to hodnotenie nekorešponduje s tým, čo je uvedené v záznamoch. Pán Černák sa nie vždy správal v súlade s ústavným poriadkom,“ povedala prokurátorka na margo hodnotenia v máji. Anonymné hodnotenia, ktoré predložila, naopak, monitorujú detailne jeho život „v chládku“. V stredu by sa mali čítať záverečné reči. Konanie o prepustení Černáka, ktorý je doživotne odsúdeným väzňom, sa tiahne už viac ako rok.