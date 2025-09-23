Práca šéfa SIS Gašpara je vraj plagiát. PS žiada jeho okamžité odvolanie

„Prezident a premiér musia okamžite konať. Takáto chodiaca paródia na tajného agenta ohrozuje záujmy a bezpečnosť Slovenska, zahraniční spravodajcovia mu nepovedia už ani ‚dobrý deň‘, nieto tajné informácie,“ vyhlásil predseda hnutia Michal Šimečka.
Denník Sme zverejnil v noci z pondelka na utorok informácie o tom, že diplomová práca šéfa SIS je plagiátom. Denník našiel štyri zdroje, z ktorých sú odpísané približne dve tretiny práce. Gašpar pre Sme uviedol, že jeho bakalárska i diplomová práca sú v poriadku a informácie o plagiáte nazval klamstvami.Čítajte viac Šéf SIS Gašpar čelí v Česku problémom. Jeho firme hrozí pokuta za zatajovanie účtovných závierok
Kritika politických predstaviteľov a médií smerovaná k neexistujúcej medzinárodnej spolupráci SIS nie je podľa Gašpara fakticky podložená. Úspechy služby v rámci bilaterálnych aj multilaterálnych stretnutí sa podľa neho odzrkadľujú na ich vyššej kvantite aj kvalite, o čom informoval poslancov na minulotýždňovom Osobitnom kontrolnom výbore NR SR na kontrolu činnosti SIS. „Slovenská informačná služba nie je izolovaná a jej komunikácia s partnermi nie je obmedzená. Tak to v spravodajskom prostredí nefunguje a kto tvrdí opak, tak problematike úplne nerozumie,“ podotkol Gašpar.
Pavol Gašpara v azerbajdžanskom Baku absolvoval osem bilaterálnych stretnutí na úrovni riaditeľov tajných služieb a diskutoval na plenárnom zasadnutí s viac ako 90 riaditeľmi služieb z celého sveta o aktuálnej bezpečnostnej situácii a hrozbách v jednotlivých regiónoch. Ako ďalej SIS informovala, o medzinárodnej spolupráci tajných služieb či vzájomnej koordinácii v spravodajskom svete sa vo verejnom priestore do veľkej miery nehovorí, to však neznamená, že tomu tak nie je.Čítajte viac PS chce zosadiť šéfa SIS, Takáč hovorí o hyenizme. Kde chce štát šetriť? Minister odmietol vyššie dane, potom sa opravil
Zastúpenie SIS v Azerbajdžane podľa jej šéfa predstavuje zároveň významný míľnik, keďže Slovenská informačná služba sa takéhoto podujatia v tak širokom zábere zúčastnila vôbec po prvý raz od jej vzniku.
Azerbajdžan nedávno navštívil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, pričom bilaterálne rokoval s tamojším generálnym prokurátorom Kamranom Aliyevom. „S azerbajdžanským kolegom sme diskutovali o aktuálnych právnych výzvach a význam spoločnej spolupráce sme deklarovali podpísaním Memoranda o porozumení medzi Generálnou prokuratúrou Azerbajdžanskej republiky a Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky. Podpis memoranda považujem za významný medzník v spolupráci medzi orgánmi ochrany práva v oboch krajinách,“ uviedol Žilinka.