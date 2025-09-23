Pravda Správy Domáce Polícia preveruje bombovú hrozbu v Železničnej nemocnici v Košiciach

Polícia preveruje bombovú hrozbu v Železničnej nemocnici v Košiciach

Policajti aktuálne preverujú bombovú hrozbu v Železničnej nemocnici v Košiciach. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

23.09.2025 09:50 , aktualizované: 10:27
polícia košice Foto:
Policajti zasahujú pre bombovú hrozbu v košickej nemocnici.
debata

Nemocnica podľa nej v utorok prijala e-mail s obsahom, že sa v budove nachádza bomba. Na miesto vyslali všetky zložky – okrem policajtov aj hasičov a záchranárov. „Prebieha evakuácia častí nemocnice, na mieste sú pripravené evakuačné autobusy,“ uvádza s tým, že policajný psovod so služobným psom vykonáva prehliadku budovy vrátane lôžkových oddelení a pivničných priestorov.

„Na mieste sú vykonávané všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia. Vec je v štádiu riešenia,“ dodáva polícia.

Muž so sekerou ohrozoval ľudí v Trnave na jarmoku. Spacifikovala ho polícia
Video

Bianka Krejčíová z Penta Hospitals SK informovala TASR, že v rámci evakuácie boli ležiaci pacienti zhromaždení na jednom mieste vo vstupných priestoroch nemocnice. Chodiacich pacientov presunuli do evakuačných autobusov. „Doposiaľ nebolo potrebné pristúpiť k prevozu pacientov na iné pracoviská,“ spresnila.

V súvislosti s kontrolou jednotlivých oddelení je nemocnica do odvolania mimo prevádzky.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Košice #bombová hrozba #polícia SR