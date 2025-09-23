Financovanie projektu nemocnice v Bojniciach z plánu obnovy nie je ohrozené, uviedlo ministerstvo

Ministerstvo podotklo, že zmluvu s nemocnicou uzavrel ešte v júni 2023 vtedajší minister zdravotníctva Michal Palkovič. Tiež, že predmetnú výzvu vyhodnocujú aj slovenské orgány činné v trestnom konaní. „V rámci projektu boli preverené a vyhodnotené aj zistenia ÚVO, tieto nie sú v rozpore s podmienkami nastavenými pre oprávnené výdavky plánu obnovy a odolnosti a nie je ohrozené financovanie projektu pre prijímateľa, ktoré dopĺňajú z vlastných zdrojov Trenčiansky samosprávny kraj, ako zriaďovateľa nemocnice, približne vo výške 2,5 milióna eur,“ uviedli pre TASR z komunikačného odboru ministerstva.
Rezort zároveň zdôraznil, že vo veci koná aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). „Nekompromisne nariadil kontrolu všetkých verejných obstarávaní z plánu obnovy a odolnosti,“ spresnilo MZ.
Exminister zdravotníctva a opozičný poslanec Národnej rady SR Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) kritizuje zaradenie rekonštrukcie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach do plánu obnovy. Tvrdí, že čerpanie financií môže byť ohrozené, pretože pri verejnom obstarávaní na projekt výstavby nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie došlo k viacerým porušeniam zákona.Čítajte viac Krajčí upozorňuje na ohrozenie peňazí z plánu obnovy pre nemocnicu v Bojniciach