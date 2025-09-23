Kto bol na palube? Žilinka žaluje Šutaja Eštoka pre let politikov na futbal

„Minister vnútra 10. septembra nevyhovel protestu generálneho prokurátora SR podaného vo veci nesprístupnenia informácie o pasažieroch letu vládneho špeciálu do Nemecka 17. júna 2024,“ vysvetlil Žilinka.
Generálny prokurátor podal v júli protest v prípade rozhodnutia ministerstva vnútra čiastočne nevyhovieť infožiadosti o zoznam pasažierov letu vládneho špeciálu do Nemecka z júna minulého roka. Uviedol, že verejnosť má právo na informácie, či sú verejné prostriedky využívané zákonne a účelne. Navrhoval, aby bolo rozhodnutie o nesprístupnení informácií zrušené a aby bolo v rozkladovom konaní rozhodnuté v súlade so zákonom.
Opozičné politické strany v júni 2024 kritizovali koaličných politikov za let vládnym špeciálom do Nemecka na futbalový zápas slovenskej reprezentácie na európskom šampionáte. Ministerstvo vnútra vtedy reagovalo, že návšteva zápasu sa uskutočnila na základe oficiálneho pozvania Slovenského futbalového zväzu i Únie európskych futbalových zväzov pre zástupcov vlády a parlamentu. Rezort vyhlásil, že nešlo o voľnočasovú aktivitu ústavných činiteľov.