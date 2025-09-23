Štát vraj jednostranne odstavil slovenské píly od dodávok dreva, až na jednu výnimku

„To vyvoláva podozrenia z korupcie a zneužitia monopolného postavenia podniku LESY SR na trhu s drevom,“ zdôraznil prezident ZSD Peter Zemaník.
Tento krok považuje zväz za bezprecedentné a arogantné porušenie nielen všetkých zmlúv, ale aj princípov obchodného partnerstva a tradičných vzťahov. „Bez predchádzajúceho upozornenia, či konzultácie zostali slovenské píly bez dreva zo štátnych lesov, ktorých vedenie samo zapríčinilo nedostatok dreva na trhu,“ podotkol Zemaník.
Prezident zväzu tvrdí, že od svojho nástupu do funkcií uprednostňovali LESY SR predovšetkým obchodné, priekupnícke firmy v dodávkach dreva a spracovateľom ich objemy postupne znižovali. Napriek obrovskej kalamite na Horehroní, neboli schopní zabezpečiť kontinuálnu ťažbu a jej spracovanie. Od jari tohto roka nie je uzatvorené verejné obstarávanie na dodávateľov ťažobných prác a plán ťažby na rok 2025 nebude splnený.
„Aj napriek „preverovaniu“ svojich odberateľov sa na trhu s drevom neprestali objavovať firmy bez histórie vzťahov a fungovania v spracovaní dreva a objem disponibilného dreva sa neustále znižuje. Nie sú schopní ochotní prezradiť alebo zverejniť plán zdrojov a obchodnú politiku na budúci kalendárny rok a pripraviť ďalšie odberateľské zmluvy so svojimi historicky preverenými spoľahlivými partnermi,“ dodal Zemaník.Čítajte viac Syn zamestnanca štátnych lesov prišiel za 2 600 eur k bytu, tvrdí Hlina. Nový majiteľ sa bráni, Lesy riaditeľa odvolali
Celý drevospracujúci segment v primárnom spracovaní dreva je podľa neho ohrozený vo svojej existencii. „Slovenské drevo skončí v zahraničí. Všetky doterajšie snahy o komunikáciu a riešenie vzniknutej situácie narážajú na neochotu podniku LESY SR pripustiť si svoje chyby a korigovať zlé manažérske rozhodnutia,“ zdôraznil Zemaník, podľa ktorého drevospracujúce firmy zo všetkých regiónov Slovenska avizujú hromadné prepúšťanie a zatváranie prevádzok.