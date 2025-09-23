Pravda Správy Domáce Zrejme nadrogovaný muž nabúral a ušiel. Pomoc 19-ročnej vodičke neposkytol

Trestné stíhanie vo veci trestného činu neposkytnutia pomoci vedie polícia v Humennom v súvislosti s dopravnou nehodou, ku ktorej došlo v pondelok (22. 9.) dopoludnia medzi Humenným a Kochanovcami. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

23.09.2025 13:33
V úseku došlo podľa jej slov k zrážke dvoch osobných vozidiel, 30-ročný vodič po dopravnej nehode na mieste nezotrval a neposkytol prvú pomoc 19-ročnej vodičke druhého auta.

„Po niekoľkých hodinách polícia vodiča vypátrala, bol obmedzený na osobnej slobode a podrobený kontrole. Výsledok dychovej skúšky u neho mal negatívny výsledok, vykonaný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok vykazoval pozitivitu. Muž skončil v cele policajného zaistenia,“ uviedla Ligdayová s tým, že vodička mala v prípade oboch testov negatívny výsledok.

